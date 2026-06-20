Μουντιάλ 2026: Το «ψαράκι-μάντης» Swimbappe γίνεται viral στο Τορόντο με προβλέψεις αγώνων-Έχει πέσει μέσα σε 14 αγώνες

Ένα μικρό χρυσόψαρο ονόματι Swimbappe έχει τραβήξει την προσοχή των φιλάθλων στο Τορόντο, καθώς πραγματοποιεί καθημερινές… προβλέψεις για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μέσα από ένα ενυδρείο που έχει διαμορφωθεί ως ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Το μικρό ψάρι, το όνομα του οποίου είναι εμπνευσμένο από τον Γάλλο διεθνή Κιλιάν Εμπαπέ, φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένη γυάλα που έχει τοποθετηθεί έξω από κτίριο γραφείων στο κέντρο της καναδικής πόλης.

Σε καθημερινή βάση, ο Swimbappe τοποθετείται στο κέντρο του «γηπέδου», ενώ μετρά αντίστροφα από τους παρευρισκόμενους πριν κινηθεί προς τα αριστερά ή τα δεξιά, «δείχνοντας» με τον τρόπο αυτό τον νικητή κάθε αναμέτρησης.

Η διαδικασία προσελκύει μικρές συγκεντρώσεις περαστικών, ενώ μέχρι στιγμής το χρυσόψαρο έχει καταγράψει 14 σωστές προβλέψεις, 4 λανθασμένες, ενώ έχει «δει» και 10 ισοπαλίες.

Όπως σημειώνει ο Τιμ Γκλεν, επικεφαλής δημιουργικού της OneMethod και εκ των εμπνευστών του πρότζεκτ, οι ισοπαλίες είναι το πιο δύσκολο σημείο για το «σύστημα» του Swimbappe, λόγω των φυσικών περιορισμών της κίνησής του.

Ο Swimbappe ακολουθεί την παράδοση των λεγόμενων «ζωικών μάντεων» των Παγκοσμίων Κυπέλλων, όπως ο διάσημος χταπόδι Paul από το Μουντιάλ του 2010, που είχε γίνει παγκόσμιο φαινόμενο με τις προβλέψεις του για τη Γερμανία, αλλά και άλλα ζώα που έχουν κατά καιρούς συμμετάσχει σε αντίστοιχα «προγνωστικά».

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, η ιδέα γεννήθηκε με στόχο την αλληλεπίδραση του κοινού με το Μουντιάλ, με σχεδόν 100 προτεινόμενα ονόματα να εξετάζονται πριν καταλήξουν στο Swimbappe.

Το project έχει ήδη γίνει πόλος έλξης στο Τορόντο, με μαθητές και περαστικούς να σταματούν καθημερινά για να παρακολουθήσουν τις… ποδοσφαιρικές επιλογές του μικρού ψαριού, το οποίο μάλιστα φέρεται να έχει «επιλέξει» την Αϊτή ως νικήτρια σε αγώνα απέναντι στη Βραζιλία.