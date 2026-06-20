Ποιος ήταν ο 40χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στο Ξηρόμερο

Πένθος στην τοπική κοινωνία της Στάνου
Την απώλεια του 40χρονου Παναγιώτη Κατσικοκέρη πενθεί η τοπική κοινωνία της Στάνου και ευρύτερα της Αιτωλοακαρνανίας.
Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή 19 Ιουνίου. Επέβαινε σε δίκυκλο όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί και να πέσει μαζί με τον αναβατή πάνω σε βράχια, στην άκρη του δρόμου.
Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του επί τόπου και βρέθηκε στο σημείο από διερχόμενο που ενημέρωσε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν όχημα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο και περιπολικό της Αστυνομίας. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.
Το πένθος στη Στάνο όπως και σε όλη την περιοχή είναι μεγάλο ενώ η ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού αποχαιρέτησε τον άτυχο Παναγιώτη με μία ανάρτηση καθώς παλαιότερα αγωνιζόταν σε αυτή.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr