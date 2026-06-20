Ποιος ήταν ο 40χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στο Ξηρόμερο

Την απώλεια του 40χρονου Παναγιώτη Κατσικοκέρη πενθεί η τοπική κοινωνία της Στάνου και ευρύτερα της Αιτωλοακαρνανίας.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες Παρασκευή 19 Ιουνίου. Επέβαινε σε δίκυκλο όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το δίκυκλο να εκτραπεί και να πέσει μαζί με τον αναβατή πάνω σε βράχια, στην άκρη του δρόμου.