Φυλακές Αγ. Στεφάνου: Νέα ευρήματα ναρκωτικών και κινητών- Συνεχίζονται οι εντατικοί έλεγχοι μετά τους 10 θανάτους

Εντατικοποιημένοι παραμένουν οι έλεγχοι στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να πραγματοποιούν καθημερινές έρευνες στους θαλάμους των κρατουμένων, σε κλίμα έντονης ανησυχίας που έχει δημιουργηθεί μετά τη σειρά θανάτων που έχουν καταγραφεί.

Χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια έρευνας σε θάλαμο Έλληνα κρατουμένου, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κάνναβης, άγνωστη λευκή ουσία και δύο κινητά τηλέφωνα.

Τα ευρήματα παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της παράνομης διακίνησης ουσιών και αντικειμένων εντός των φυλακών.

Το σκηνικό αυτό διαδραματίζεται σε ένα ιδιαίτερα ταραγμένο κλίμα για το κατάστημα κράτησης της Πάτρας. Μέσα σε διάστημα μόλις τριών μηνών, δέκα κρατούμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους υπό συνθήκες που εξακολουθούν να διερευνώνται, με τον αριθμό των θανάτων να προκαλεί έντονες ανησυχίες τόσο στις αρχές όσο και στις οικογένειες των κρατουμένων. Η συσσώρευση περιστατικών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει θέσει επιτακτικά το ζήτημα των συνθηκών κράτησης στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.