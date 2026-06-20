Σεισμοί στην Γαύδο: Δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,7 Ρίχτερ μέσα σε λίγα λεπτά

Σεισμοί μεγέθους 4,7 και 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκαν την Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στην Γαύδο.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο πρώτος σεισμός σημειώθηκε στις 12:31 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 13,4 χιλιόμετρα.

Λίγα λεπτά μετά, δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,3 ταρακούνησε και πάλι το νησί.

Ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 6 χλμ ανατολικά της Γαύδου με εστιακό βάθος τα 10 χλμ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Οι σεισμό έγιναν αισθητοί σε αρκετές περιοχές του νησιού και της Κρήτης και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.