Αγρίνιο: Απάτη «λογιστή» σε ηλικιωμένο- Τους τσάκωσε η ΔΙΑΣ με τα κοσμήματα στο αυτοκίνητο

Με την κλασική μέθοδο της απάτης «λογιστή» αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 15.000 ευρώ από ηλικιωμένο στο Αγρίνιο, προτού εντοπιστούν και συλληφθούν σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Δύο άνδρες, μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τέθηκαν χθες υπό κράτηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ στο αυτοκίνητό τους βρέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε αμέσως στο θύμα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Καλυβίων Δοκιμίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, δυο ημεδαποί

άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση - συμμορία και διάπραξη απατών.

Ειδικότερα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και άγνωστοι συνεργοίτους διέπραξαν τρεις απάτες (οι δυο απόπειρες) από τις 18-06-2026 έως τις 19-06-2026, κατά τις οποίες αφαίρεσαν κοσμήματα, συνολικής αξίας

-15.000- ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, χθες το μεσημέρι άγνωστος δράστης τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο σε περιοχή του Αγρινίου και προσποιούμενος τον λογιστή, με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος του ηλικιωμένου,

ύψους -3.800- ευρώ, ζήτησε από τον παθόντα να συγκεντρώσει κοσμήματα που κατείχε και να μεταβεί σε Ιερό Ναό, όπου θα γινόταν η καταγραφή τους.

Ο ηλικιωμένος πείστηκε από τα λεγόμενα του απατεώνα και μετέβη στον Ιερό Ναό, όπου τοποθέτησε σε παγκάκι ένα κουτί που περιείχε κοσμήματα αξίας -15.000- ευρώ, τα οποία οι δράστες αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή

επιβαίνοντας σε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο συντονισμένων αναζητήσεων οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, εντόπισαν στην Εθνική Οδό Καλυβίων Δοκιμίου τους δυο άνδρες να επιβαίνουν στο αυτοκίνητο, τους

ακινητοποίησαν και τους προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, όπου συνελήφθησαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο αυτοκίνητο βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κοσμημάτων, μέρος των οποίων αποδόθηκε στον ηλικιωμένο παθόντα, ενώ για τα υπόλοιπα διερευνάται η προέλευση

τους.

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi), τα μέλη της συμμορίας επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένους και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα ότι υφίσταται πρόστιμο στην εφορία σε βάρος των

θυμάτων, τους ζητούσαν κοσμήματα ή χρήματα, τα οποία θα τοποθετούσαν σε σημείο που όριζαν οι δράστες έπειτα από συνεννόηση, ενώ οι δυο συλληφθέντες κατείχαν το ρόλο του εισπράκτορα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ κατασχέθηκε το αυτοκίνητο ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου συνεχίζεται η έρευνα για την ταυτοποίηση των υπολοίπων μελών και τη συμμετοχή τους σε άλλες παρόμοιες πράξεις.