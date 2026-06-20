Απολογούνται οι «7» για το κύκλωμα με τη συνδρομητική τηλεόραση

Στην ανακρίτρια Ηρακλείου οδηγούνται σήμερα (20.06.2026) για την απολογία τους, οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη.

Η ογκωδέστατη δικογραφία περιλαμβάνει άλλα 76 άτομα, 5 από αυτούς θεωρούνται συνεργοί στο κύκλωμα ενώ 71 ήταν απλοί πολίτες που εκμεταλλεύονταν την πειρατική συνδρομητική τηλεόραση. Όπως φαίνεται από την έρευνα των αρχών, οι κατηγορούμενοι είχαν στήσει «οικογενειακή επιχείρηση» με κέρδη που ξεπερνούν τα 7 εκατ. ευρώ.

Ο κεντρικός διακομιστής εντοπίστηκε στο Αγρίνιο ενώ σήμερα οδηγούνται στον ανακριτή ο 63χρονος από τη Σάμο, ο 31χρονος γιος του που συνελήφθη στην Κέρκυρα, ο δεύτερος γιος του ηλικίας 42 χρόνων που συνελήφθη στην Αθήνα, ένας συνταξιούχος από το Αγρίνιο ενώ και ένας ιδιωτικός υπάλληλος, η 39χρονη σύζυγός του και ο 36χρονος αδελφός της.

Από το 2017 φέρονται να έχουν αναπτύξει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο, πολυεπίπεδο σε υποδομές σύστημα αναμετάδοσης προγραμμάτων συνδρομητικών μέσων με μεγάλο αριθμό χρηστών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Χρησιμοποιούσαν υπερσύγχρονες συσκευές και έκαναν συνεχή αναβάθμιση λογισμικού προκειμένου να μπορούν να διαθέτουν όλες αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες τους. είτε έχουν εντοπιστεί χρήματα και μάλιστα με μια δαιδαλώδη διαδρομή.

Oι αστυνομικοί εντόπισαν χρήματα σε 58 τραπεζικούς λογαριασμούς σε 10 συνολικά χώρες τα οποία μάλιστα ακολούθησαν μια δαιδαλώδη διαδρομή προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους και να είναι δύσκολος ο εντοπισμός, από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Το συνολικό οικονομικό όφελος για την εγκληματική οργάνωση υπολογίζεται σε 7 εκατομμύρια ευρώ και η ζημία για τους παρόχους υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.