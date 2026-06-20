Το Βουλκανιζατέρ που εφημερεύει την Κυριακή 21 Ιουνίου

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.
Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026
θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΣΤΑΘΟΠΟΘΥΛΟΣ. Β - ΚΑΥΚΑΣ. Ι
ΕΥΒΟΙΑΣ 210
2610 361668
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr