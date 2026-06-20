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Ολυμπία Οδός: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε νταλίκα- Ένας τραυματίας

Ολυμπία Οδός: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε ...

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο 270ό χιλιόμετρο της Ολυμπίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πύργο, όταν Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε νωτομετωπικά με νταλίκα. Yπό συνθήκες που διερευνώνται το αυτοκίνητο καρφώθηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος της νταλίκας.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του Ι.Χ., όπως γραφει το ilialive.gr. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Τροχαίας και του ΕΚΑΒ.

 Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του τραυματία, ο οποίος στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ολυμπία Οδός Τροχαίο ατύχημα
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