Η Ναύπακτος πρωταγωνίστρια στις «ΠΟΛΕΙΣ» της ΕΡΤ3- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 19 Ιουνίου 2026, στο Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη, η επίσημη πρώτη προβολή του επεισοδίου της σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ3 «ΠΟΛΕΙΣ», που είναι αφιερωμένο στη Ναύπακτο.

"Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, την ταυτότητα και τους ανθρώπους της πόλης, η Ναύπακτος παρουσιάστηκε μέσα από μία παραγωγή που αναδεικνύει τη μακραίωνη διαδρομή της, τη στρατηγική της θέση, το Κάστρο, τα τείχη, το Ενετικό Λιμάνι και τη βαθιά σχέση της με τη θάλασσα" αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ναυπακτίας.

Και προσθέτει: Στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπακτίας, παρευρέθηκαν ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου π.Θωμάς Βαμβίνης, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, κ.Βασίλης Γκίζας, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας κ.Θανάσης Παπαθανάσης, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας κ.Θανάσης Μαυρομμάτης, ο Πρόεδρος της ΕΡΤ κ.Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ3 κ.Άρης Παναγιωτίδης, ο Αντιδήμαρχος Ναυπακτίας κ.Θωμάς Κοτρωνιάς, η αν.Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος κ.Φωτεινή Σαράντη, η παραγωγός της σειράς ντοκιμαντέρ «ΠΟΛΕΙΣ» κ.Μαρία Κουφοπούλου, ο σκηνοθέτης κ.Βαγγέλης Ευθυμίου, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες.

Κατά την έναρξη της βραδιάς, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε θερμά την ΕΡΤ και προσωπικά τον Πρόεδρο κ.Γιάννη Παπαδόπουλο για τη διαχρονική του στήριξη και το ενδιαφέρον του για τη Ναύπακτο, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ3 κ.Άρη Παναγιωτίδη για τη σταθερή ανάδειξη της ελληνικής περιφέρειας, καθώς και τους συντελεστές της παραγωγής για την επιλογή της Ναυπάκτου, για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν την ιστορία, την ταυτότητα και τους ανθρώπους της πόλης.

Ο κ.Γκίζας σημείωσε: «Η αποψινή βραδιά είναι μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για τη Ναύπακτο. Ευχαριστούμε θερμά την ΕΡΤ, όλους τους συντελεστές της παραγωγής και όλους τους συμμετέχοντες για μια δουλειά που προσεγγίζει τον τόπο μας με σεβασμό, γνώση και ευαισθησία. Η Ναύπακτος είναι μια πόλη με ιστορικό βάθος, μνήμη, ταυτότητα και συνέχεια. Είναι το Κάστρο, τα τείχη, το Ενετικό Λιμάνι, η θάλασσα, αλλά κυρίως οι άνθρωποί της. Αυτό είναι και το πιο ουσιαστικό στοιχείο του ντοκιμαντέρ. Δε βλέπει τη Ναύπακτο μόνο μέσα από τα μνημεία της, αλλά και μέσα από τους ανθρώπους που γνωρίζουν, αγαπούν και υπηρετούν αυτόν τον τόπο. Ως Δήμος Ναυπακτίας έχουμε χρέος να στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την κληρονομιά με σεβασμό και ευθύνη. Να την αξιοποιούμε ως δύναμη πολιτισμού, εξωστρέφειας και ανάπτυξης. Η Ναύπακτος έχει παρελθόν, έχει παρόν και έχει πολλά ακόμη να πει στο μέλλον»¨".

Η πρώτη τηλεοπτική προβολή του επεισοδίου «ΠΟΛΕΙΣ: Ναύπακτος» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2026, στις 20:00, από την ΕΡΤ3.