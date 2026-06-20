Πάτρα: Ψήφισμα για να σωθεί το Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα- Ανοιχτή η πλατφόρμα υπογραφών

Σε κίνηση για τη διατήρηση και δημιουργική επανάχρηση του κτιρίου του πρώην ΟΛΠΑ στο λιμάνι της Πάτρας, έργου του αρχιτέκτονα Αλέξη Συριόπουλου, έχει ξεκινήσει συλλογή υπογραφών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία καλούνται να συμμετάσχουν όσοι επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθεια.

Το κτίριο, χαρακτηριστικό δείγμα Μοντερνισμού, αποτελεί σημείο αναφοράς στο αρχιτεκτονικό τοπίο της πόλης και η τύχη του έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε κύκλους της αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Όσοι επιθυμούν να υπογράψουν το ψήφισμα μπορούν να το κάνουν ΕΔΩ

Το ψήφισμα για τη διατήρηση και δημιουργική επανάχρηση του Κτιρίου Υπηρεσιών του ΟΛΠ

Το Κτίριο Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, έργο του αρχιτέκτονα και ζωγράφου Αλέξη Συριόπουλου (1941–1992), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα δείγματα της μεταπολεμικής ελληνικής αρχιτεκτονικής και ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα αξιόλογα έργα του μοντέρνου κινήματος στην πόλη της Πάτρας.

Το κτίριο ανεγέρθηκε ως υλοποίηση του Α΄ Βραβείου πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και εγκαινιάστηκε το 1971. Με τη σαφή έκφραση της δομής του, την πλαστικότητα των όγκων, τη δημιουργική χρήση του εμφανoύς σκυροδέματος και την επιτυχημένη συνύπαρξη κλειστών και ημιυπαίθριων χώρων, συνιστά ένα εξαιρετικό παράδειγμα δημόσιας αρχιτεκτονικής της μεταπολεμικής περιόδου. Η αρχιτεκτονική του αξία έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα από την ελληνική επιστημονική κοινότητα.

Η ενδεχόμενη κατεδάφισή του θα αποτελούσε ανεπανόρθωτη απώλεια για την αρχιτεκτονική και πολιτιστική κληρονομιά της Πάτρας. Σε μια πόλη όπου τα αξιόλογα παραδείγματα της νεότερης αρχιτεκτονικής είναι περιορισμένα, η διατήρηση της ιστορικής συνέχειας και της συλλογικής μνήμης δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ευθύνη.

Παράλληλα, η προστασία του κτιρίου δεν αντιστρατεύεται τον εκσυγχρονισμό και την αναζωογόνηση του παραλιακού μετώπου. Αντίθετα, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι πιο επιτυχημένες αναπλάσεις βασίζονται στη δημιουργική επανάχρηση σημαντικών υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία αποκτούν νέα ζωή μέσα από σύγχρονες λειτουργίες και νέες προσθήκες. Πόλεις-λιμάνια όπως η Αμβέρσα, το Αμβούργο, το Ρότερνταμ και η Λισαβόνα έχουν επενδύσει ακριβώς σε αυτή τη σύνθεση μνήμης και καινοτομίας.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, η αποκατάσταση και προσαρμοσμένη επανάχρηση υφιστάμενων κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα έναντι των κατεδαφίσεων, καθώς περιορίζει τη σπατάλη πόρων, μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και διαφυλάσσει την πολιτιστική ταυτότητα των τόπων. Η επανάχρηση του κτιρίου του ΟΛΠΑ μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση του παραλιακού μετώπου, στεγάζοντας πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, διοικητικές ή άλλες δημόσιες λειτουργίες που θα υπηρετούν τις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της.

Καλούμε τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας, το Υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Πατρέων και κάθε εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο:

να αναστείλουν κάθε διαδικασία κατεδάφισης του κτιρίου,

να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης και προστασίας του,

να διερευνηθούν με επιστημονική τεκμηρίωση οι δυνατότητες αποκατάστασης και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού,

να προωθηθεί ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός δημιουργικής επανάχρησής του, στο πλαίσιο της ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πάτρας.

Η πρόοδος μιας πόλης δεν επιτυγχάνεται μέσω της διαγραφής της ιστορίας της. Επιτυγχάνεται όταν το παρελθόν μετατρέπεται σε δημιουργικό πόρο για το μέλλον.

Η διατήρηση του Κτιρίου Υπηρεσιών του ΟΛΠΑ δεν αφορά μόνο την προστασία ενός αξιόλογου αρχιτεκτονικού έργου. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη δημόσια μνήμη, τη βιωσιμότητα, την πολιτιστική μας κληρονομιά και τελικά το ίδιο το δικαίωμα των πόλεων να εξελίσσονται χωρίς να απαρνούνται την ταυτότητά τους.

Ζητούμε τη διατήρηση, αποκατάσταση και δημιουργική επανάχρηση του Κτιρίου Υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Πατρών.

Όσοι επιθυμούν να υπογράψουν το ψήφισμα μπορούν να το κάνουν ΕΔΩ