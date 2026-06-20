Αχαΐα: Τρεις δεκαετίες χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου- Γ. Παπανδρέου, Ανδρουλάκης και Σκανδαλίδης στο Καλέντζι

Με ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας τιμά την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής τα 30 χρόνια από τον θάνατο του ιδρυτή του, Ανδρέα Παπανδρέου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο πρώην Υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ θα κλείσει με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό από τον πρώην Πρόεδρο της Κοινότητας Καλεντζίου Γιώργο Πετρόπουλο, αφιερωματικό βίντεο, καθώς και παρουσίαση αποσπασμάτων από λόγους του Ανδρέα Παπανδρέου.

Συγκεκριμένα, η σχετικη ανακοίνωση, αναφέρει: "Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής στο Καλέντζι Αχαΐας Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, του σπουδαίου πολιτικού που έδωσε περιεχόμενο στην «κοινωνική δικαιοσύνη», τη «λαϊκή συμμετοχή», την «εθνική αξιοπρέπεια».

Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, στις 19:00, το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας.

Το πρόγραμμα αναλυτικά: 19:00 έναρξη

• Χαιρετισμός Γιώργος Πετρόπουλος, πρώην Πρόεδρος Κοινότητας Καλεντζίου

• Αφιερωματικό βίντεο

• Ο Ανδρέας μέσα από τα λόγια του, που σημάδεψαν μια εποχή και αποτέλεσαν την παρακαταθήκη του για τις επόμενες γενιές

• Μιλούν για τον Ανδρέα: -Γιώργος Α. Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, Βουλευτής Αχαΐας -Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός Συντονίζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Χατζηδημητρίου.

• Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής"