Κάτω Αχαΐα: Οδηγούσε πολυτελές όχημα με ξένες πινακίδες και χωρίς δίπλωμα

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης και με πινακίδες εξωτερικού σε πολυτελές αυτοκίνητο εντοπίστηκε στην Κάτω Αχαΐα ένας άνδρας, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας και της ομάδας ΔΙΑΣ.

Το όχημα ακινητοποιήθηκε και παραδόθηκε στο Τελωνείο Πατρών, όπου δεσμεύτηκε για αποφυγή καταβολής φόρων και τέλους ταξινόμησης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στα πλαίσια στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας και της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Δυτικής Αχαΐας, στην Κάτω Αχαΐα, ένας ημεδαπός άνδρας, (μόνιμος κάτοικος της χώρας μας), ο οποίος οδηγούσε πολυτελές αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα έφερε πινακίδες χώρας του εξωτερικού.

Από τους αστυνομικούς βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις στον οδηγό για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, ενώ το όχημα ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρμόδια Υπηρεσία του Τελωνείου Πατρών, όπου δεσμεύτηκε για τελωνειακή παράβαση, ήτοι αποφυγή καταβολής των αναλογούντων φόρων και του τέλους ταξινόμησης.

Οι αστυνομικοί Υπηρεσιών της Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν τη διενέργεια αστυνομικών και τροχονομικών ελέγχων με αμείωτο ρυθμό.