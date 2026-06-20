Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που εμπλέκεται σε αρπαγή και σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Συνελήφθη χθες το βράδυ στο Αίγιο ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα βίαιης προσαγωγής που είχε εκδώσει η Ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Ο άνδρας αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα βίαιης προσαγωγής, της Ανακρίτριας Πρωτοδικείου Πειραιά, για αρπαγή ανηλίκου και για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο