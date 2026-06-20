Μαχαίρια και συλλήψεις στην Πάτρα- Δύο περιστατικά μέσα σε μία μέρα

Δύο συλλήψεις για οπλοφορία πραγματοποιήθηκαν χθες στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, με τους ελέγχους να φέρνουν στο φως μαχαίρια στην κατοχή των δύο ανδρών.

Το μεσημέρι, αλλοδαπός εντοπίστηκε να φέρει μαχαίρι και συνελήφθη επιτόπου, ενώ λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ακινητοποίησαν ημεδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκε αναδιπλούμενο μαχαίρι τύπου πεταλούδα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

* Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

* Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι, τύπου πεταλούδα.