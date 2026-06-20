Πάτρα: Βγήκαν για βόλτα και τις έπιασαν με κάνναβη και συνθετικά ναρκωτικά

Δύο γυναίκες συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα για διακίνηση ναρκωτικών, έπειτα από έλεγχο της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δύο ημεδαπές να κινούνται πεζές σε σημείο της πόλης και προχώρησαν σε έλεγχο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 70 γραμμάρια κάνναβης, 14,4 γραμμάρια συνθετικής κάνναβης τύπου «boom», καθώς και 18 αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού κάνναβης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δυο ημεδαπές γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών εντόπισαν τις δυο κατηγορούμενες να κινούνται πεζές και σε ελέγχους που τους ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν:

• -70- γραμμάρια κάνναβης

• -14,4- γραμμάρια συνθετικής κάνναβης (boom) και

• -18- αυτοσχέδια τσιγάρα με μείγμα καπνού κάνναβης.

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.