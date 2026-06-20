Λόγγος: Τι έκρυβε ο χώρος δίπλα στο σπίτι- «Θαμμένα» στοιχεία υπό διερεύνηση

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πολύωρη έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε μια άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα που ενώνει το σπίτι του διπλού φονικού με τον γειτονικό φούρνο, ο οποίος ανήκει στον θείο της Μαρίας και βρίσκεται στο εξωτερικό.

Το εύρημα αυτό πυροδοτεί νέα ερωτηματικά, καθώς δεν αποκλείεται εκεί να έχουν αποκρυβεί τα στοιχεία που αναζητά η έρευνα.

Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος

Σε ακόμα περισσότερα ερωτήματα, παρά σε απαντήσεις, έχουν οδηγήσει τα αποτελέσματα των εξετάσεων γενετικού υλικού που διενεργήθηκαν στις σορούς της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της, Ολύμπιου, που εντοπίστηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Αίγιο.

Έχουν περάσει πλέον 13 ημέρες από το πρωινό που οι αρχές ειδοποιήθηκαν για τον θάνατο μητέρας και γιου, με τον Ιταλό σύντροφο της γυναίκας να θεωρείται έκτοτε βασικός ύποπτος για τη δολοφονία τους. Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του, υποστηρίζοντας πως κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, δεν άκουσε κανέναν θόρυβο και ότι μητέρα και γιος αλληλοεξοντώθηκαν. Εισαγγελέας και ανακριτής δεν πείστηκαν από τους αρχικούς ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προφυλάκισή του, με την υποστηρικτική του ομάδα να αναφέρει ότι η απόφαση αυτή στηρίχθηκε στην έλλειψη στοιχείων και όχι στην ενοχή του.

Και ενώ οι αρχές ανέμεναν τα αποτελέσματα DNA από τις σορούς για να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, αυτά φαίνεται πως δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερο μυστήριο σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στη μονοκατοικία στον Λόγγο Αιγίου, τα ξημερώματα που Μαρία και Ολύμπιος άφηναν την τελευταία τους πνοή.

Μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού

Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται είναι τα ρούχα του υπόπτου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν βρέθηκε αίμα στο εσώρουχό του, ούτε στην πετσέτα που ήταν απλωμένη στην πίσω αυλή. Παράλληλα, στο όπλο και το μαχαίρι εντοπίστηκε DNA των θυμάτων, ωστόσο δεν βρέθηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμα — ούτε των θυμάτων, ούτε του δράστη.

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου αποκωδικοποίησε τα ευρήματα και εξήγησε πώς αποδυναμώνεται το σενάριο να σκότωσε η μάνα τον γιο, αφού δεν βρέθηκε κανενός το αποτύπωμα στη σκανδάλη ή στη λαβή του μαχαιριού, συμπεραίνοντας πως ίσως κάποιος τρίτος ήταν παρών στον χώρο.

«Το γεγονός ότι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν έχει βρεθεί αποτύπωμα του δράστη, δύο τινά μπορεί να ισχύουν: είτε η χρήση γαντιών από τον δράστη, είτε ο επιμελής καθαρισμός πιασίματος των όπλων», ανέφερε. «Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα, όπως να έχει πεταχτεί το εσώρουχο ή να έχει πλυθεί», πρόσθεσε ο ιατροδικαστής.

Όσο για το αν μπορεί να αφαιρεθεί κάθε ίχνος αίματος μετά από σχολαστικό καθαρισμό του ρούχου, ο κ. Αλεξάνδρου ήταν κατηγορηματικός: «Άμα το έχω πλύνει με χλωρίνη δεν μένει τίποτα. Ειδικά αν το έχω πλύνει σε υψηλή θερμοκρασία και άμεσα».

Όσον αφορά στην πυρίτιδα, δεν βρέθηκε ούτε στα χέρια των θυμάτων, ούτε στα χέρια του κατηγορούμενου. Ωστόσο, οι αρχές εκτιμούν πως αυτό δεν αποτελεί ελαφρυντικό στοιχείο για εκείνον, καθώς είχε άπλετο χρόνο — συγκεκριμένα έξι ολόκληρες ώρες — για να αλλάξει τη σκηνή του εγκλήματος.

Η δολοφονημένη γυναίκα έφερε αμυντικά τραύματα, ωστόσο στα νύχια της δεν εντοπίστηκε το γενετικό υλικό του Ιταλού, κάτι που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

«Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει πάλη με άλλα μέρη του σώματος», τόνισε ο ιατροδικαστής, προσθέτοντας: «Εγώ δεν έχω ξαναδεί 20 μαχαιριές σε αυτόχειρα. Δεν αναφέρεται πουθενά τα χτυπήματα δισταγμού. Επιπλέον, έστω και ένα αρκεί για να είναι θανάσιμο. Και αυτός ο αριθμός, η επαναληπτικότητα, μόνο σφοδρότητα μπορούν να υποδηλώσουν και καμία ένδειξη αυτοχειρίας».