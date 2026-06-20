Δύσκολη νύχτα σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτη, με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών

Ένα νέο κύμα καύσωνα πλήττει ήδη τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, επηρεάζοντας δεκάδες εκατομμύρια πολίτες.

Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο ακραίας ζέστης που καταγράφεται στη δυτική Ευρώπη σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα, με τις αρχές σε Βρετανία, Γαλλία, Ελβετία, Γερμανία και Ισπανία να έχουν αυξήσει τα επίπεδα συναγερμού.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ιδίως στη Γαλλία, όπου το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα των τελευταίων δεκαετιών.

Γαλλία: Έως 40 βαθμούς και πιθανός κόκκινος συναγερμός

Η Météo-France προειδοποιεί ότι η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική και κεντρική Γαλλία. Πολλά διαμερίσματα ενδέχεται να τεθούν σε κόκκινο συναγερμό, το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, σε ένα επεισόδιο που συγκρίνεται ήδη με τον ιστορικό καύσωνα του Αυγούστου του 2003.

Σήμερα, τα δύο τρίτα των γαλλικών διαμερισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Η ένταση της ζέστης έχει οδηγήσει αρκετές δημοτικές αρχές να ακυρώσουν εκδηλώσεις της Γιορτής της Μουσικής που είχαν προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο.

Βρετανία: Πιθανή κατάρριψη του ρεκόρ Ιουνίου

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το νέο κύμα ζέστης αναμένεται να κορυφωθεί τη Δευτέρα και την Τρίτη, με θερμοκρασίες έως και 34°C. Μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο, έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό.

Το Met Office εκτιμά ότι το ιστορικό ρεκόρ Ιουνίου των 35,6 βαθμούς Κελσίου, που είχε καταγραφεί το 1957 και το 1976, ενδέχεται να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Παράλληλα, η άνοιξη του 2026 ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.

Ισπανία, Ελβετία και Γερμανία σε κατάσταση επιφυλακής

Στην Ισπανία, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη που επηρεάζει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς σε ανατολικές περιοχές.

Στην Ελβετία, η Βασιλεία βρίσκεται σε συναγερμό επιπέδου 4 σε πεντάβαθμη κλίμακα, με προβλεπόμενες θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς. Στη Γενεύη, τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν θα προσέλθουν στα σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη λόγω των συνθηκών καύσωνα.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση» σε μεγάλο μέρος της χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.

Κλιματική αλλαγή

Οι επιστήμονες συνδέουν το νέο επεισόδιο με την κλιματική αλλαγή. Ο κλιματολόγος της Météo-France, Ματιέ Σορέλ, χαρακτηρίζει τις επαναλαμβανόμενες ακραίες θερμοκρασίες «προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις που δημοσιεύθηκαν στο Nature Medicine, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ετησίως στην Ευρώπη λόγω της ζέστης, με τα στοιχεία για το 2025 να βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία.

Δεδομένα του Lancet δείχνουν ότι την περίοδο 2015-2024 σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές περιοχές κατέγραψαν αύξηση της θνησιμότητας που σχετίζεται με τις υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τη δεκαετία 1991-2000.

Υψηλές θερμοκρασίες και στην Κεντρική Ευρώπη

Από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία έως την Αυστρία, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προβλέπουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες.

Στην Αυστρία, ο καύσωνας αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με πρόσκαιρες διακοπές από ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές ορεινές περιοχές.