Σεισμός: 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές
Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:37 ώρα Ελλάδος 325 χλμ. ΒΔ στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χλμ. ανατολικά – νότιανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Καιρός: Μελτέμια έως 8 μποφόρ ανεβάζουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, πού χρειάζεται προσοχή
Εξαφάνιση Σταυρούλας: Ίσως και σήμερα έκδοση εντάλματος για ανθρωποκτονία για τον ενοικιαστή- Τα κρίσιμα στοιχεία που εντοπίστηκαν
Χωρίς επιείκεια η εισαγγελέας για την Ειρήνη Μουρτζούκου- Τι προτείνει για την 25χρονη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr