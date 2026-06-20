Σεισμός: 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:37 ώρα Ελλάδος 325 χλμ. ΒΔ στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χλμ. ανατολικά – νότιανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, σύμφωνα με την Αστυνομία.