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Σεισμός: 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

Σεισμός: 4,1 Ρίχτερ στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:37 ώρα Ελλάδος 325 χλμ. ΒΔ στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 11 χλμ. ανατολικά – νότιανατολικά της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές, σύμφωνα με την Αστυνομία.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σεισμός Θεσπρωτία
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