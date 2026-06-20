Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πώς επηρεάζονται πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πληθωρισμός

Η υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο, με επίκεντρο τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, η ναυσιπλοΐα μέσω του Ορμούζ αναμένεται να αποκατασταθεί εντός 30 ημερών, καθώς προβλέπονται εργασίες αποναρκοθέτησης και άρσης των στρατιωτικών εμποδίων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για το μελλοντικό καθεστώς της θαλάσσιας οδού. Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην επιβάλει τέλη διέλευσης για 60 ημέρες, ενώ προβλέπονται διαβουλεύσεις με το Ομάν για τη διαμόρφωση ενός μόνιμου πλαισίου λειτουργίας των Στενών μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου

Οι αγορές έχουν ήδη αρχίσει να προεξοφλούν την επαναφορά των εξαγωγών από την περιοχή. Η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, από τα 98 δολάρια που είχε αγγίξει στις αρχές Ιουνίου, αν και εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 30% υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές του έτους.

Μεγάλες επενδυτικές τράπεζες αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου. Η Goldman Sachs εκτιμά πλέον ότι το Brent θα κινηθεί γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι στα τέλη του 2026, ενώ η Morgan Stanley προβλέπει σταδιακή αποκατάσταση της παραγωγής στον Κόλπο από τα μέσα Ιουλίου. Πιο αισιόδοξη εμφανίζεται η Citi, ενώ η Barclays διατηρεί επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις του ανοίγματος του Ορμούζ θα χρειαστούν χρόνο για να αποτυπωθούν πλήρως στην αγορά.

Θετική επίδραση στον πληθωρισμό, αλλά όχι άμεσα

Η αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση στις οικονομίες που επηρεάστηκαν από το ενεργειακό σοκ των τελευταίων μηνών. Ωστόσο, αναλυτές και κεντρικοί τραπεζίτες εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός δεν πρόκειται να επιστρέψει σύντομα στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, προειδοποίησε ότι οι αυξημένες ενεργειακές τιμές έχουν ήδη μετακυλιστεί σε τρόφιμα, αγαθά και υπηρεσίες, γεγονός που θα συνεχίσει να επηρεάζει τον πληθωρισμό και το 2027.

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν και η πλήρης αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για την πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας τους επόμενους μήνες.