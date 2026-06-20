Εξαφάνιση Σταυρούλας: Ίσως και σήμερα έκδοση εντάλματος για ανθρωποκτονία για τον ενοικιαστή- Τα κρίσιμα στοιχεία που εντοπίστηκαν

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη φαίνεται να παίρνει πλέον τροπή ανθρωποκτονίας, με τις Αρχές να έχουν εντοπίσει κρίσιμα στοιχεία και να στρέφουν το ενδιαφέρον τους στον ενοικιαστή του σπιτιού, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που την είδε.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο 44χρονος άνδρας που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών ανακρινόταν έως τις πρώτες πρωινές ώρες στο Αστυνομικό Μέγαρο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δεν φέρεται να έχει ομολογήσει, διατηρώντας αρνητική στάση απέναντι στις κατηγορίες που εξετάζονται.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ερευνήσει εξονυχιστικά και το όχημα του 44χρονου, όπου επίσης φέρεται να έχουν εντοπιστεί ευρήματα που αξιολογούνται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Ο 44χρονος συνελήφθη αρχικά για υπόθεση που αφορά την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία βρέθηκαν σε χώρο που φέρεται να διατηρούσε μαζί με άλλο άτομο. Ο ίδιος είχε εξαφανιστεί από το πρωί της προηγούμενης ημέρας και εντοπίστηκε αργά το βράδυ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, δέχθηκε απειλές από τον αδερφό και το περιβάλλον της αδερφού της αγνοούμενης και φοβήθηκε, με αποτέλεσμα να κρυφτεί. Από την πλευρά της οικογένειας της Σταυρούλας Κατσουλάκη, ο αδελφός της 45χρονης εκφράζει έντονες υποψίες για την εμπλοκή του 44χρονου στην υπόθεση.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία των ερευνών, ενώ οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται μεταβολή ή διεύρυνση των κατηγοριών που αντιμετωπίζει.