Χωρίς επιείκεια η εισαγγελέας για την Ειρήνη Μουρτζούκου- Τι προτείνει για την 25χρονη

Η αδιανόητη και πρωτοφανής υπόθεση με τους θανάτους βρεφών με κατηγορούμενη την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Η υπόθεση περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια στην εισαγγελική πρόταση για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος της και αφορά σε τρεις δολοφονίες μωρών και μία απόπειρα δολοφονίας.

Η εισαγγελέας είναι καταπέλτης και προτείνει για την 25χρονη να καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, ενώ τονίζει ότι είχε πλήρη διαύγεια και συνείδηση για τα όσα σοκαριστικά κατηγορείται ότι έχει διαπράξει.

«Δεν συνδέεται πραγματικά συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα, και αναζητά την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και τελικά της παντοδυναμίας κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων της. Γι' αυτό και επιλέγει ευάλωτα θύματα, δηλαδή από τη μία μεριά ανυπεράσπιστα βρέφη, ανίκανα να αντισταθούν, χωρίς καμία διάκριση — ούτε όταν πρόκειται για τα δύο παιδιά που γέννησε η ίδια, με τα οποία ποτέ δεν υπήρξαν οι φυσιολογικές συναισθηματικές ανταλλαγές — και από την άλλη τη νεαρή συντροφό της».

«Κάθε φορά θόλωνα», είπε στην ομολογία της η 25χρονη κατηγορούμενη, που βρίσκεται προφυλακισμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού για τις δολοφονίες των δύο μωρών της και του μωρού της κουμπάρας της.

Για την εισαγγελική λειτουργό, «οι πράξεις της αναδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο ότι απολάμβανε τα θύματά της έρμαια στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή».

«Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, όπως περιγράφεται στην εισαγγελική πρόταση που δημοσιεύει η εφημερίδα «Πατρίς», διέπραξε τον πρώτο φόνο σε βάρος της ίδιας της αδερφής της. Γι' αυτό το βαρύ αδίκημα δεν θα δικαστεί, καθώς έχει παραγραφεί. Ήταν, όμως, η αρχή για τα όσα απίστευτα ακολούθησαν και τις τραγωδίες που έγιναν.

«Άνοιξε τους ασκούς της καταστροφικότητας, δείχνοντας τη συναισθηματική της αποσύνδεση και την ερεβώδη πτυχή του χαρακτήρα της», αναφέρει η εισαγγελική λειτουργός.

Οι καταθέσεις των μαρτύρων έδειξαν ότι υπήρξαν και άλλες προσπάθειες της Ειρήνης Μουρτζούκου να κάνει κακό σε μικρά παιδιά — τουλάχιστον δύο περιπτώσεις εκτός από αυτές για τις οποίες ήδη κατηγορείται.

«Η μέχρι τότε εγκληματική συμπεριφορά της κατηγορούμενης δείχνει ανάγκη ελέγχου και δύναμης, καθώς επιλέγει ως θύματα μικρά παιδιά, τα οποία είναι αδύναμα και δεν μπορούν να αντισταθούν, εκδηλώνοντας έλλειψη ενσυναίσθησης, συναισθηματική αποσύνδεση και ανάγκη κυριαρχίας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο μια διαστρεβλωμένη ενδυνάμωση του "Εγώ" της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

«Ακραία βίαιη η συμπεριφορά της κατηγορούμενης»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου περιγράφεται ως ένα άτομο με ακραία βίαιη συμπεριφορά, που εκδηλώνει αδιανόητες και επικίνδυνες πράξεις σε βάρος ατόμων του στενού της περιβάλλοντος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας φίλης της, την οποία επιχείρησε να πνίξει με κορδέλα, επειδή τη ζήλευε.

Επιθετική ήταν ακόμα και απέναντι στη μητέρα της, την οποία μάλιστα ξυλοκόπησε όταν ήταν έγκυος.

Τα Χριστούγεννα του 2020, η Ειρήνη Μουρτζούκου επιχείρησε να πνίξει στην Πάτρα την τότε σύντροφό της. Πρόκειται για την απόπειρα ανθρωποκτονίας για την οποία κατηγορείται, με την εισαγγελική πρόταση να αναφέρει ότι η κατηγορούμενη επέλεξε το θύμα της ενώ εκείνο βρισκόταν σε αθωράκιστη θέση, καθώς κοιμόταν.

«Εντός της οικίας της, που βρισκόταν στην Πάτρα, έχοντας αποφασίσει σε ήρεμη ψυχική κατάσταση — και δη έχουσα απόλυτη συνειδησιακή διαύγεια, ψύχραιμη και ήρεμη σκέψη, νηφάλια στάθμιση των αιτιών που ωθούν προς το έγκλημα — να σκοτώσει την τότε μόνιμη σύντροφό της, ενώ εκείνη κοιμόταν».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 25χρονη τον Φεβρουάριο του 2021 δολοφόνησε το κοριτσάκι της κουμπάρας της. Η μητέρα του μωρού εκείνο το βράδυ αγνοούσε ότι το άφηνε στα χέρια της μελλοντικής δολοφόνου του. Ακολούθησαν τα δύο δικά της παιδιά, τα οποία δολοφόνησε έχοντας και πάλι πλήρη συνείδηση, όπως υπογραμμίζεται.

«Έστηνε σκηνικά θανάτου»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην εισαγγελική πρόταση η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λειτουργούσε η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήταν χειριστική και επιχειρούσε να παραπλανήσει.

«Είχε την ικανότητα να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες θανάτου για τα θύματά της, στήνοντας σκηνικά θανάτου και θέλοντας να παρουσιάσει τον εαυτό της ως τον "σωτήρα" των θυμάτων και όχι ως τον εκτελεστή αυτών».

Αναφέρεται ότι διέπραττε τα αποκρουστικά εγκλήματά της, τα οποία στη συνέχεια προσπαθούσε να συγκαλύψει. Μάλιστα, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά των γιατρών για τον θάνατο της μίας κόρης της, ενώ περιφερόταν από εκπομπή σε εκπομπή διατυμπανίζοντας ότι είναι αθώα.

Μέχρι την ημέρα που τη συνέλαβαν. Λίγες ώρες μετά, ομολόγησε τις δολοφονίες των μωρών.

Τώρα περιμένει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για να δικαστεί για τα όσα ειδεχθή κατηγορείται.