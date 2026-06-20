Ερύμανθος: Αποφυλακίστηκε και μέσα σε λίγες μέρες απείλησε γυναίκα και παιδιά- Πώς επέστρεψε στη φυλακή;

Πίσω στη φυλακή βρέθηκε ένας 56χρονος από τον Δήμο Ερυμάνθου, μόλις λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, έπειτα από καταγγελίες ότι παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Ο άνδρας βρισκόταν υπό προφυλάκιση για περίπου δυόμισι χρόνια, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία κακουργηματικού χαρακτήρα και άλλα αδικήματα κατ' εξακολούθηση. Αποφυλακίστηκε στις 12 Ιουνίου με επιβολή περιοριστικών όρων, ωστόσο η ελευθερία του κράτησε ελάχιστα.

Σύντομα κατατέθηκαν καταγγελίες ότι απείλησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής τους. Αστυνομικοί του ΑΤ Ερυμάνθου τον συνέλαβαν και σχηματίστηκε νέα δικογραφία σε βάρος του για παραβίαση των περιοριστικών όρων, ενώ ερευνώνται παράλληλα και οι νέες καταγγελίες εναντίον του.

Οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την επιστροφή του σε σωφρονιστικό κατάστημα μέχρι την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το σύντομο διάστημα που παρέμεινε ελεύθερος, εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ, περιστατικό που εξετάζεται επίσης από τις αρχές.