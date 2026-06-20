Μεσολόγγι: Προσπάθησε να παρασύρει με το ΙΧ του δημοτικό αστυνομικό που του έκοψε κλήση

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Μεσολόγγι όταν οδηγός, μετά τη βεβαίωση παράβασης στάθμευσης, φέρεται να κινήθηκε απειλητικά με το όχημά του κατά δημοτικού αστυνομικού.

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 19/06 σε κεντρικό δρόμο του Μεσολογγίου, όταν νεαρός οδηγός φέρεται να αντέδρασε μετά τη βεβαίωση παράβασης από δημοτικούς αστυνομικούς που βρίσκονταν σε υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr, όλα ξεκίνησαν όταν δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι επιτελούν καθημερινά έργο για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην πόλη, βεβαίωσαν παράβαση στο όχημα του νεαρού οδηγού.

Όταν ο τελευταίος αντιλήφθηκε την κλήση, ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με δημοτικό αστυνομικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο αστυνομικός του εξήγησε ότι είχε προηγηθεί σχετική προειδοποίηση αρκετά λεπτά νωρίτερα.

Στη συνέχεια, ο οδηγός φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημά του και να κινήθηκε προς το σημείο όπου βρισκόταν ο δημοτικός αστυνομικός, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Κατά την καταγγελία που υποβλήθηκε, ο δημοτικός αστυνομικός υποστηρίζει ότι κινδύνευσε να παρασυρθεί, με τον οδηγό να αλλάζει πορεία την τελευταία στιγμή.

Για το περιστατικό υποβλήθηκε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Μεσολογγίου, το οποίο διερευνά την υπόθεση.