Απρόβλεπτο τροχαίο στην Ηλεία- Ελάφι εμφανίστηκε ξαφνικά στην άσφαλτο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Κατακόλου, όταν ελάφι πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος των Γρανιτσείκων, με τον οδηγό να μην προλαβαίνει να αντιδράσει και να το παρασύρει. Από τη σύγκρουση το ελάφι τραυματίστηκε, ωστόσο κατάφερε να απομακρυνθεί και να διαφύγει προς παρακείμενες αγροτικές εκτάσεις, όπου και χάθηκαν τα ίχνη του, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Το όχημα υπέστη υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός παρά το σοκ που υπέστη ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά εμφανίσεων ελαφιών που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην περιοχή του Σκουροχωρίου και στις γειτονικές κοινότητες Γρανιτσέικα, Άγιος Ιωάννης, Βυτιναίικα και άλλους οικισμούς της ευρύτερης ζώνης.

Πρόκειται για εκτρεφόμενα ελάφια του είδους Dama dama (πλατώνια), τα οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, διέφυγαν από χώρο εκτροφής για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και κινούνται χωρίς επιτήρηση στην περιοχή.

Η παρουσία των ζώων έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό τόσο στους κατοίκους όσο και στους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιοχής, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες και σε σημεία με περιορισμένη ορατότητα.

Για τον λόγο αυτό άλλωστε, το Δασαρχείο έχει ήδη προχωρήσει στην τοποθέτηση προειδοποιητικών πινακίδων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, καλώντας τους διερχόμενους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, καθώς η παρουσία των ελαφιών στην περιοχή συνεχίζεται και δεν αποκλείονται νέα περιστατικά.