ΠΕΟ Πατρών- Πύργου: Σοβαρά τραυματισμένη 45χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Μια γυναίκα ΡΟΜΑ τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου στο τμήμα ανάμεσα στα Καβάσιλα και την Ανδραβίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr το ατύχημα συνέβη κοντά στο γήπεδο της Ανδραβίδας, περίπου στις 10.30, όταν η 45χρονη γυναίκα περπατούσε και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που την παρέλαβε για να την οδηγήσει στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, στο σημείο μετά το ατύχημα επικράτησε ένταση με ομόφυλους της 45χρονης.