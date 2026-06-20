Κτηνωδία στη Γαστούνη: Είδε το σκύλο, σταμάτησε, πάτησε γκάζι και τον σκότωσε- Σκληρές εικόνες

Δεν το χωρά ο ανθρώπινος νους, δεν αντέχουμε να βλέπουμε τις εικόνες στο video και προτείνουμε όσοι δεν αντέχουν να μην το παρακολουθήσουν.

Ωστόσο δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε μια κτηνωδία που σύμφωνα με τα καταγγελόμενα έλαβε χώρα στις 18 Ιουνίου στη Γαστούνη, γράφει το ilialive.gr.

Η κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε τον ή την οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε έναν σκυλάκο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε εν ψυχρώ.

Δείτε τι γράφει στην ανάρτησή του κάτοικος της περιοχής στην ομάδα οι Αδέσποτες Ψυχές Αμαλιάδας: "Την 18/06/26 έξω από το σπίτι μας στην Γαστούνη περιοχή σταθμός ένα αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι που ζούσε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια στη γειτονιά μας.

Ήταν ένα αδέσποτο σκυλάκι που το φρόντιζαν και το αγαπούσαν όλοι. Μεγάλωσε μαζί μας, φύλαγε τα σπίτια της γειτονιάς και αποτελούσε κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε κάμερα ασφαλείας και έχει ήδη γίνει καταγγελία στο Α.Τ. Πηνειού.

Δυστυχώς η πινακίδα του οχήματος δεν διακρίνεται στο βίντεο. Αν κάποιος αναγνωρίζει το αυτοκίνητο ή γνωρίζει ποιος οδηγούσε εκείνη την ημέρα και ώρα στο συγκεκριμένο σημείο, παρακαλείται να επικοινωνήσει είτε με εμάς είτε με τις αρμόδιες αρχές.

Παρακαλούμε να μην γίνουν δημόσιες κατηγορίες ή στοχοποίηση προσώπων χωρίς στοιχεία. Σκοπός μας είναι μόνο να ταυτοποιηθεί ο οδηγός και να διαλευκανθεί το περιστατικό"

Το video όπως ανέβηκε στο zoosos.gr