Πάτρα: Στις φλόγες σταθμευμένο ΙΧ- Ερευνάται εμπρησμός

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα ακόμη σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πάτρα, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να σπεύδει άμεσα στο σημείο για να αντιμετωπίσει την πυρκαγιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα, όταν το όχημα, σταθμευμένο στο άνω τμήμα της πλατείας Πίνδου, λίγο πάνω από την οδό Αγίου Ανδρέου, άρχισε να καίγεται. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν αμέσως δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν να περιορίσουν τις φλόγες. Παρά τις προσπάθειές τους, το αυτοκίνητο υπέστη σχεδόν ολική καταστροφή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ανοίξει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο εμπρησμού, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί αυξημένος αριθμός αντίστοιχων περιστατικών στην πόλη. Παράλληλα, η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή προκειμένου να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος και να συλλεχθούν στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες της πυρκαγιάς.