Θρήνος για 25χρονο- Βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στο Ξηρόμερο

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στα Πηγάδια Ξηρομέρου, καθώς ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του messolonghivoice.gr, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου οδηγού.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.