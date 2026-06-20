Θρήνος για 25χρονο- Βρήκε τραγικό θάνατο σε τροχαίο στο Ξηρόμερο

Ο νεαρός οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε στα Πηγάδια Ξηρομέρου, καθώς ο 25χρονος οδηγός του δικύκλου έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, του messolonghivoice.gr, ο νεαρός οδηγός, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και εξετράπη της πορείας του.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα φέρεται να κατέληξε σε βραχώδες σημείο εκτός του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 25χρονου οδηγού.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η είδηση έχει προκαλέσει θλίψη στην τοπική κοινωνία.
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