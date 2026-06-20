Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Με απείλησαν με όπλο και κινδυνεύει η ζωή μου», ισχυρίζεται ο 43χρονος που συνελήφθη στα Χανιά

Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης και με αμοιβαίες καταγγελίες συνεχίζεται η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στην Κρήτη.

Ο 43χρονος ενοικιαστής της κατοικίας της, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, καταγγέλλει απειλές κατά της ζωής του, ενώ ο αδελφός της αγνοούμενης απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του.

«Κινδυνεύει η ζωή μου» – Οι καταγγελίες του 43χρονου

Ο 43χρονος, μιλώντας στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», κατήγγειλε ότι δέχεται απειλές και ότι βρίσκεται υπό πίεση να μην αποκαλύψει στοιχεία σχετικά με την υπόθεση.

«Κινδυνεύει η ζωή μου. Ο ενοικιαστής είμαι εγώ της Σταυρούλας Λεβεντάκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, άτομο εισέβαλε στο σπίτι του οπλισμένο και του ζήτησε να παραμείνει σιωπηλός, ενώ ισχυρίστηκε ότι οι ενέργειες αυτές συνδέονται με πρόσωπα από το περιβάλλον της οικογένειας της αγνοούμενης. Παράλληλα, άφησε αιχμές για εμπλοκή του αδελφού της 45χρονης, υποστηρίζοντας ότι οι απειλές σχετίζονται με περιουσιακά ζητήματα.

Αναλυτικά, όπως κατήγγειλε ο ίδιος:

«Απ' τον αδερφό της και τον φίλο του. Εγώ κρύβομαι γιατί εχθές μόλις έφυγε η Αστυνομία από το σπίτι μου, μετά από τρεις ώρες ήρθαν στο σπίτι ένας τύπος και με απειλούσε με όπλο να μην πω τίποτα.

– Δημοσιογράφος: Ποιος σας απειλεί;

– Ενοικιαστής: Ο αδερφός της Σταυρούλας να μην μιλήσω.

– Δημοσιογράφος: Να μην πείτε τι;

– Ενοικιαστής: Για την Σταυρούλα.

– Δημοσιογράφος: Δηλαδή;

– Ενοικιαστής: Δεν έχω πολλή μπαταρία. Είμαι άφαντος από εχθές.»

Όπως κατήγγειλε περαιτέρω ο ενοικιαστής:

«Ήρθανε στο σπίτι, ξέρανε ποια μέρα θα έρθει η Σταυρούλα. Ένας τύπος μου χτύπησε την πόρτα, του άνοιξα την πόρτα, μπήκε μέσα στο σπίτι με όπλο, με κουκούλες. Βαστούσε κουκούλα και με βαστούσε στο σπίτι. 'Δεν θα σου κάνω τίποτα, απλώς θέλω την Σταυρούλα να την τρομάξω, που θα τα γράψει όλα στου Γιάννη. Ούτε στην Σταυρούλα θα κάνω κακό ούτε σε σένα'.»

– Δημοσιογράφος: Σας κράταγε όμηρο με όπλο;

– Ενοικιαστής: Δεν με βαστούσε όμηρο, απλώς μου λέει 'δεν θα μιλήσεις πουθενά, τίποτα μέχρι να μιλήσω εγώ με την Σταυρούλα'. Δεν με βαστούσε όμηρο, μου λέει 'κανονικά εσύ συνεχίζεις σαν να μην έγινε τίποτα, δεν θα της κάνουμε κακό της Σταυρούλας'.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή έστειλε αυτόν τον άνθρωπο, πιστεύετε εσείς, για να σας απειλήσει;

– Ενοικιαστής: Ναι, που θα βαστήξουν μετά την Σταυρούλα, μέχρι να του γράψει την περιουσία του Γιάννη πίσω. Όλη την περιουσία που είχαν.

– Δημοσιογράφος: Και γιατί ήρθε σε εσάς;

– Ενοικιαστής: Γιατί ήξερε ότι θα ερχόταν η Σταυρούλα στο σπίτι μου 100%, ποιες μέρες θα ερχόταν στο σπίτι μου και περίμενε την Σταυρούλα να έρθει να την πάρουν, να του γράψει όλη την περιουσία στον Γιάννη, στον αδερφό της.

– Δημοσιογράφος: Ο αδερφός της δηλαδή ουσιαστικά ήταν αυτός που σας απειλούσε, που έστειλε αυτόν τον άνθρωπο από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέτε;

– Ενοικιαστής: Ναι, ναι.

Η απάντηση του αδελφού – «Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του»

Απαντώντας στις καταγγελίες του 43χρονου, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκης εμφανίστηκε κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς και αναφερόμενος σε προσπάθεια μετατόπισης ευθυνών.

«Νομίζω είναι το τελευταίο του χαρτί πριν αποκαλύψει τι έχει κάνει. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του και τον βολεύει που ακουγόταν όλο αυτό ότι εγώ δεν τα είχα καλά με την αδερφή μου», δήλωσε χαρακτηριστικά στο «Φως στο Τούνελ».

Παράλληλα, εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι η υπόθεση δεν σχετίζεται με οικονομικές διαφορές.

«Θεωρώ ότι δεν έχει να κάνει με λεφτά. Έχει να κάνει με κάτι άλλο που έγινε στο σπίτι εκείνη την στιγμή… Είδε κάτι που δεν έπρεπε;», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τις συνθήκες εξαφάνισης της αδελφής του.

Εκφράζοντας την αγωνία του για τη διαρκή μεταβολή των δεδομένων, δήλωσε:

«Τώρα έχει ανατραπεί όλο πάλι… περιμένω να δω την αλλαγή», ενώ ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις: «Πάει από αντίφαση σε αντίφαση μονίμως… θέλω να βρεθεί η αδερφή μου, να μας πει τι έχει κάνει».

Τα στοιχεία της υπόθεσης

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία της έρευνας, η 45χρονη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου, έχοντας προγραμματισμένη συνάντηση με τον 43χρονο, στον οποίο φέρεται να επρόκειτο να παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο καταγεγραμμένο στίγμα του κινητού της εντοπίστηκε στην περιοχή της συνάντησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η παράδοση των χρημάτων πραγματοποιήθηκε, χωρίς ωστόσο να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία ή ίχνος της.

Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις αρχές στις 9 Ιουνίου από τον αδελφό της, ο οποίος επικαλέστηκε οικογενειακές δυσκολίες και περιορισμένη επικοινωνία τα προηγούμενα χρόνια. Η υπόθεση παραμένει υπό έρευνα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

«Η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα»

Νέα στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», εντοπίζοντας την οικιακή βοηθό που είχε επισκεφθεί το σπίτι των γονιών της αγνοούμενης μετά από αίτημα του αδελφού της. Η μαρτυρία της εγείρει νέα ερωτήματα.

«Ήταν στις 31 Μαΐου όταν με πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της και μου ζήτησε να περάσω από το σπίτι. Του είπα ότι συνήθως πήγαινε η ίδια η Σταυρούλα και αναρωτήθηκα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ. Επειδή όμως δεν είχε εικόνα από τις κάμερες, ήθελε να ελέγξω μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπέθετε ότι είχαν μπλοκάρει. Όταν πήγα, διαπίστωσα ότι η κάμερα δεν ήταν καν στην πρίζα και την επανασύνδεσα. Η μητέρα της πάντως, μου είχε πει ότι η Σταυρούλα είχε περάσει από εκεί και της είχε ετοιμάσει ακόμη και τα φάρμακά της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια έμαθε για την εξαφάνιση της 45χρονης εντός του Ιουνίου, μέσω του αδελφού της. «Της τηλεφώνησα αμέσως, αλλά το κινητό της ήταν κλειστό. Είναι σαν να άνοιξε η γη και να την κατάπιε. Τους εργάτες της περιοχής τούς γνωρίζω μόνο φυσιογνωμικά, επειδή μένουμε στο ίδιο χωριό. Ανταλλάσσουμε έναν χαιρετισμό, μέχρι εκεί. Όλη αυτή η ιστορία είναι πραγματικά περίεργη. Πού μπορεί να πήγε; Τι της συνέβη; Αν είχε φύγει οικειοθελώς, θα είχε εντοπιστεί κάπου. Αν είχε πάει, για παράδειγμα, σε κάποιο μοναστήρι, θα το γνώριζαν. Εξαφανίστηκε μέρα μεσημέρι. Κάποιος θα την είχε δει. Αν είχε γίνει νύχτα, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί διάφορα. Όμως μέρα μεσημέρι; Είναι πραγματικά πολύ παράξενο», κατέληξε.