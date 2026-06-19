Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκε στην Κρήτη ο ενοικιαστής της- Συνελήφθη για ναρκωτικά

Οι Αρχές εντόπισαν τον ενοικιαστή της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοείται από τα τέλη Μαΐου στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αστυνομικοί τον εντόπισαν μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι και τον συνέλαβαν για κατοχή ναρκωτικών.

Κρυβόταν μόνος του στην περιοχή Αγιά.

Ο άνδρας με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία θεωρείται ως ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας. Εξαφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης (18/6).

Είναι ο άνθρωπος που την είδε για τελευταία φορά στις 30 Μαΐου, λίγο πριν εξαφανιστεί. Από τότε δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποκαλύπτει τι συνέβη μετά τις τελευταίες γνωστές κινήσεις της.

Ο αδερφός της 45χρονης πρόσφατα απηύθυνε έκκληση για βοήθεια καθώς οι φόβοι του ότι μπορεί να έχει συμβεί κάποιο κακό στην αδελφή του έχουν αρχίσει να φουντώνουν.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 45χρονη έφυγε από το σπίτι της το μεσημέρι του Σαββάτου (30/5), περίπου στις 14:00 το μεσημέρι. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, είχε προγραμματισμένη συνάντηση με εργάτη προκειμένου να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Το τελευταίο στίγμα του κινητού της τηλεφώνου καταγράφηκε στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η παράδοση των χρημάτων έγινε κανονικά, ωστόσο από εκείνο το χρονικό σημείο ή ένδειξη για την πορεία της.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στις Αρχές αρκετές ημέρες αργότερα, στις 9 Ιουνίου, από τον αδελφό της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καθυστέρηση οφείλεται σε οικογενειακές δυσκολίες και στην περιορισμένη επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους τα τελευταία χρόνια. Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις τους δεν ήταν ιδιαίτερα στενές τα τελευταία χρόνια, η Σταυρούλα επισκεπτόταν το πατρικό τους σπίτι και η 45χρονη δεν είχε εκφράσει πότε ανησυχίες ή προβληματισμούς που θα μπορούσαν να προμηνύουν μια τέτοια εξέλιξη.