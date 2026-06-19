Έγκυος στο τρίτο της παιδί η Αν Χάθαγουεϊ

Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι η Αν Χάθαγουεϊ. Η 43χρονη σταρ του Χόλιγουντ ανακοίνωσε το χαρμόσυνο νέο μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο Instagram. Στο στιγμιότυπο εμφανίζεται να φορά ένα αέρινο λευκό φόρεμα, μπαίνοντας στο πλάνο και τοποθετώντας τα χέρια της στην κοιλιά της.

Καθώς ακούγεται το τραγούδι «Baby I’m Yours» της Μπάρμπαρα Λιούις, η Χάθαγουεϊ κατεβάζει τα χέρια της, αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη κοιλιά της. Χαμογελά, αγκαλιάζει την κοιλιά της και στη συνέχεια φεύγει τρέχοντας από το πλάνο. «Μωρό μου, είμαι δική σου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η Αν Χάθαγουεϊ και ο σύζυγός της, Άνταμ Σούλμαν, έχουν αποκτήσει ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Τζόναθαν και τον 6χρονο Τζακ.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Αν Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο Σεν Τροπέ. Τα στιγμιότυπα που είχαν κυκλοφορήσει έδειχναν τη διάσημη ηθοποιό με μπικίνι, αλλά και με ένα λευκό φόρεμα, που φανέρωναν τη φουσκωμένη της κοιλιά.