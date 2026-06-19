Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη: Εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του αγνοούμενου ενοικιαστή στα Χανιά

Για 20η μέρα αγνοείται η Σταυρούλα Λεβεντάκη

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η Κρήτη τις εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν έντονη ανησυχία και συγκλονίζουν. Για 20η μέρα αγνοείται η Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών ως ύποπτος για τηνεξαφάνισή της, έχει μπει ο ενοικιαστής του σπιτιού της στα Χανιά, του οποίου τα ίχνη έχουν χαθεί από χθες το απόγευμα (18.06.2026). Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, τα στελέχη των Εγκληματολογικών Ερευνών, εντόπισαν κηλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή και οι κηλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγινε προσπάθεια καθαρισμού και αλλοίωσης στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Υπενθυμίζεται ότι βασικός ύποπτος είναι ο ενοικιαστής της 45χρονης, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, του οποίου τα ίχνη έχουν επίσης χαθεί. Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της 45χρονης, ο οποίος έχει καταθέσει περισσότερες από δύο φορές για την εξαφάνιση, καθώς δεν βρίσκεται στο σπίτι του στα Χανιά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, πλέον οι Αρχές θεωρούν πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες κιόλας ώρες της εξαφάνισής της. Όπως ανέφερε δεν είχαν βρεθεί ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του, ωστόσο το γεγονός ότι αγνοείται, τον καθιστά πλέον βασικό ύποπτο. Μετά την τελευταία κατάθεσή του στην αστυνομία ο ενοικιαστής μπήκε στο αυτοκίνητό του, το πάρκαρε στην περιοχή της Αγιάς Χανίων, περίπου 5 με 6 χιλιόμετρα από το σπίτι του και άφησε το κινητό του τηλέφωνο ανοιχτό. Τα ίχνη του έχουν χαθεί από το απόγευμα της Πέμπτης.

Η εξαφάνιση Πριν χαθούν τα ίχνη της, στις 30 Μαΐου 2026, η Σταυρούλα Λεβεντάκη πέρασε από το πατρικό της στο Βαρύπετρο Χανίων. Στη συνέχεια έφυγε από το πατρικό της και πλήρωσε έναν εργάτη, για δουλειές που έκανε σε χωράφι της. Πέρασε από το σπίτι του ενοικιαστή και κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων. Οι ενοικιαστές ανέφεραν πως την είδαν να κρατάει μία σακούλα. Αμέσως μετά κατευθύνθηκε προς την στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στην πόλη των Χανίων όπου διαμένει μόνιμα και εργάζεται σε ταβέρνα. Το τηλέφωνό της έπαψε να εκπέμπει σήμα και απενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς. Έκτοτε, η γυναίκα δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και δεν επικοινώνησε με κανέναν. Οι Αρχές ελέγχουν αν η 45χρονη επιβιβάστηκε τελικά στο λεωφορείο για τα Χανιά ή αν χάθηκε πριν φτάσει στην στάση.