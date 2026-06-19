Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Εντοπίστηκε αυτοσχέδια πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι του φονικού- Το σενάριο για «θαμμένα» στοιχεία

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Αίγιο, σχετικά με τη διπλή δολοφονία μιας 54χρονης μητέρας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο. Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της γυναίκας, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος.

Συνολικά 20 μαχαιριές έφερε η άτυχη 54χρονη στο σώμα της μετά την δολοφονία, ενώ ο 26χρονος είχε δεχτεί 5 μαχαιριές και ένα μοιραίο χτύπημα από όπλο φλόμπερ στον κρόταφο. Όλα συνέβησαν μέσα στο σπίτι τους στο Αίγιο, με τον Ιταλό κατηγορούμενο να επιμένει στην αθωότητά του λέγοντας ότι κοιμόταν στο σαλόνι και δεν άκουσε τίποτα το μοιραίο βράδυ της 9ης Ιουνίου.

Μάλιστα, ένα νέο στοιχείο ανατρέπει τα δεδομένα και ανοίγει νέο κύκλο ερευνών. Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, από την πολύωρη έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μία άτυπη πόρτα από συρματόπλεγμα που ενώνει το σπίτι του διπλού φονικού με τον γειτονικό φούρνο που ανήκει στον θείο της Μαρίας που ζει στο εξωτερικό. Το νέο δεδομένο εγείρει το ερώτημα για το αν θα μπορούσε εκεί να έχουν «θαφτεί» τα στοιχεία που αναζητούν οι Αρχές.

Την ώρα που οι έρευνες συνεχίζονται, τα βασικά ερωτήματα παραμένουν ανοιχτά. Η αστυνομία εξετάζει κάθε ενδεχόμενο σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο θρίλερ, με τα ερωτήματα να παραμένουν περισσότερα από τις απαντήσεις.

Παράλληλα, τα νέα ευρήματα προκαλούν προβληματισμό για την υπόθεση του Αιγίου, αφού πρόκειται για στοιχεία που δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο Ιταλός εμπλέκεται στην υπόθεση και το αν πρόκειται για προμελετημένο και σκηνοθετημένο έγκλημα. Ανάμεσα στα ευρήματα που εξετάζονται είναι το μυστήριο με τα ρούχα του Ιταλού.





