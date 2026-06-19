Οι διάλογοι που «έκαψαν» το κύκλωμα της πειρατικής τηλεόρασης

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της συμμορίας που φέρεται να παρείχε παράνομη πρόσβαση σε συνδρομητικές πλατφόρμες, αποκομίζοντας κέρδη που εκτιμώνται σε περίπου επτά εκατομμύρια ευρώ.

Χαρακτηριστική είναι μία από τις συνομιλίες στις οποίες ακούγεται ένα από τα μέλη της οργάνωσης να μιλά με έναν από τους πελάτες.

Πελάτης: Η αδερφή της γυναίκας μου στη Νέα Ζηλανδία έχει προβλήματα με το πρόγραμμα, και εγώ έχω προβλήματα. Χάνονται επεισόδια και δεν τα βρίσκουμε.

Μέλος: Υπήρξε ένα πρόβλημα εκεί και το διορθώνουν τα παιδιά. Θα πάρει μερικές ημέρες.

Πελάτης: Τα έργα δουλεύουν κάπως, αλλά οι σειρές έχουν θέμα.

Μέλος: Ναι, ξέρω. Με τις σειρές υπάρχει πρόβλημα.

Πελάτης: Σας είπαν περίπου πόσο θα πάρει να διορθωθεί;

Μέλος: Για να γίνει όπως ήταν, θα πάει περίπου κάνα μήνα. Μπαίνουν κάθε μέρα.

Πελάτης: Επειδή είναι πολλά;

Μέλος: Ναι, επειδή είναι πολλά.

Πελάτης: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα βλέπουμε κάτι.

Μέλος: Έγινε, ωραία.

«Θα είναι διαφορετική συνδρομητική εκεί»

Ενδεικτικός της δράσης τους είναι και ο παρακάτω διάλογος.

Μ1: Έχω πάρει καινούργια τηλεόραση, εδώ από κάτω στου πατέρα μου, να βάλουμε το πρόγραμμα. Να μου πεις το κόλπο.

Μ2: Τι μάρκα.

Μ1: (όνομα μάρκας).

Μ2: Έχεις κάνει λογαριασμό;

Μ1: Λογαριασμός Samsung θέλει;

Μ2: Πρέπει να βάλεις email, να το δηλώσεις.

Μ1: Αυτό το κάνω εγώ από το κινητό μου τώρα.

Μ2: Για να μπορούμε να κατεβάσουμε το πρόγραμμα, ε;

Μ1: Ναι. Αλλά θα είναι διαφορετική συνδρομή εκεί.

Μ2: Πρέπει να το ξαναπληρώσει, ε;

Μ1: Ναι. Κλειδώνει η συσκευή και θέλει πάλι αγορά.

Μ2: Και στην άλλη τηλεόραση παραμένει το άλλο;

Μ1: Ναι, θα έχεις ουσιαστικά δύο διαφορετικές συνδέσεις.

Μ2: Κάνε το account στην Samsung και μετά μπες στο Apps.

Μ1: Ναι.

Μ2: Κάνε αναζήτηση το Smart STB.

Μ1: Smart STB.

Μ2: Θα σου βγάλει δύο. Το κανονικό και το Plus. Εσύ θα κατεβάσεις το κανονικό.

Μ1: Θα το ανοίξεις και θα μου στείλεις μία φωτογραφία στο Viber.

Μ2: Ναι.

Μ1: Αριστερά θα δεις το Device Info. Στείλε μου φωτογραφία και θα σου πω μετά.

Μ2: Εντάξει αγόρι, έγινε.

«Κάντε reload»

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία μεταξύ ενός μέλους και ενός πελάτη που ζητά βοήθεια.

Μέλος: Ο κύριος Γ;

Πελάτης: Ναι, ο ίδιος.

Μέλος: Είμαι ο Κ. από τη Μελβούρνη. Έχουμε το account που κάναμε setup τον Νοέμβριο.

Πελάτης: Τώρα γράφει ένα λάθος.

Μέλος: Κλείστε το και ανοίξτε το ξανά.

Πελάτης: Να κλείσω την εφαρμογή;

Μέλος: Ναι. Ή πατήστε refresh εκεί στην πρώτη σελίδα.

Πελάτης: Να κάνω reload;

Μέλος: Ναι, κάντε reload.

Πελάτης: Ήρθε τώρα.

Μέλος: Ναι, ναι.