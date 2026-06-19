Ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε την πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα

Η σειρά αγώνων Diamond League συνεχίστηκε την Παρασκευή (19.06.2026) στη Ντόχα του Κατάρ, με τη συμμετοχή κορυφαίων αθλητών του παγκόσμιου στίβου. Ξεχώρισε η παρουσία του Εμμανουήλ Καραλή, ενώ από τη διοργάνωση απουσίασαν ο Μόντο Ντουπλάντις και ο Κέρτις Μάρσαλ.

Με κορυφαία του προσπάθεια τα 5.92 μέτρα, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρωτιά στο Diamond League της Ντόχα, αφήνοντας πίσω του τους Κρίστοφερ Νίλσεν (5.92μ. με την τρίτη προσπάθεια) και Σόντρε Γκούτορμσεν (5.92μ. Και με αυτός με την τρίτη προσπάθεια).

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 5.62μ. όπως και το 5.82μ. ενώ ξεπέρασε τα 5.92μ. με τη δευτερή του προσπάθεια.

Στην πρώτη του προσπάθεια στα 6.02μ., ο Εμμανουήλ Καραλής έριξε τον πήχη με το ένα του χέρι, ενώ απέτυχε να το περάσει και στη δεύτερή του, κάνοντας ένα τεχνικό λάθος, αφού το έριξε με το πλευρό του.