Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ της Βρετανίας- Αναφορές για τραυματισμούς

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 (τοπική ώρα, 19:15 στην Ελλάδα)
Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, όταν δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για τον αριθμό τους.
Οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μάλιστα αιμόφυρτους επιβάτες στο δάπεδο των τρένων.
Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 (τοπική ώρα, 19:15 στην Ελλάδα).
Συγκρούστηκαν ένα τρένο από το Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο και ένα από το Κόρμπι επίσης για το Σεντ Πάνκρας.
Ο συρμός από το Κόρμπι χτύπησε το πίσω τμήμα του άλλου συρμού, περίπου 4 χλμ νότια από τον σταθμό του Μπέντφορντ.
Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι δεν υπήρξε καμιά προειδοποίηση ούτε μειώθηκε η ταχύτητα των τρένων.
Η κυκλοφορία των συρμών στην ευρύτερη περιοχή έχει διακοπεί μέχρι νεοτέρας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr