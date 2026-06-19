Σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ της Βρετανίας- Αναφορές για τραυματισμούς

Σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, όταν δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για τον αριθμό τους.

Οπτικό υλικό στα κοινωνικά δίκτυα δείχνει μάλιστα αιμόφυρτους επιβάτες στο δάπεδο των τρένων.