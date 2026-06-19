Το Πανεπιστήμιο Πατρών σταθερά στο 10% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με την QS World University Rankings 2027

Τη σημαντική διεθνή διάκριση του Πανεπιστημίου Πατρών ανέδειξε ο πρύτανης Χρήστος Μπούρας, με αφορμή τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης QS World University Rankings, στην οποία το Ίδρυμα διατήρησε τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου.



Η ανακοίνωση του πρύτανη Χρήστου Μπούρα αναφέρει τα εξής:

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εδραιώνει τη θέση του ανάμεσα στα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα του πλανήτη, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της διεθνούς κατάταξης QS World University Rankings (reference year 2027).

Σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και διευρυμένο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου αξιολογήθηκαν συνολικά 8.808 ιδρύματα και συμπεριλήφθηκαν 341 νέα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στις θέσεις 771–780. Με την επίδοση αυτή, το Ίδρυμα καταφέρνει για πέμπτο συνεχόμενο έτος να παραμείνει σταθερά στο κορυφαίο 10% παγκοσμίως.

Υψηλή ανθεκτικότητα και ερευνητική πρωτοπορία σε εθνικό επίπεδο

Σε εθνικό επίπεδο, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 5η θέση, επιδεικνύοντας ανθεκτικότητα αλλά και δυναμική που μεταξύ άλλων οφείλονται στις εξαιρετικές επιδόσεις του Ιδρύματος σε δύο κομβικούς πυλώνες αξιολόγησης:

Διεθνής Ακαδημαϊκή Φήμη (Academic Reputation): Επιβεβαιώνοντας το υψηλό κύρος του Ιδρύματος στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Ερευνητική Δραστηριότητα (Citations per Faculty): Αναδεικνύοντας την ποιότητα, την επίδραση και την υψηλή απήχηση του παραγόμενου ερευνητικού έργου.

Με σταθερά βήματα και στρατηγικό προγραμματισμό, το Πανεπιστήμιο Πατρών αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί όχι μόνο να ανταπεξέρχεται στον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, αλλά και να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγχαίρουμε θερμά όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας. Η επίμονη, συστηματική και υψηλού επιπέδου δουλειά τους είναι αυτή που κρατά το Πανεπιστήμιο Πατρών στην παγκόσμια ελίτ της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε στοχευμένες δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια, τη διεθνή δικτύωση και την περαιτέρω ανάδειξη του έργου του ερευνητικού και διδακτικού μας προσωπικού.