Λατινοπούλου κατά Παϊτέρη: Επανέφερε παλαιότερη ερώτησή του προς τον Τσακνή «αν είναι γύφτος»

Η πρόεδρος της παράταξης «Φωνή Λογικής» ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα στόρι με παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο γνωστός τραγουδιστής όπου έκανε επίθεση στον Διονύση Τσακνή για το τραγούδι «Μπαλαμός» αμφισβητώντας ότι το τραγούδι το έχει γράψει ο τελευταίος λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι γύφτος». Η κυρία Λατινοπούλου συνόδευσε την δημοσίευση με emoji κλόουν, κάτι που συνηθίζεται χρησιμοποιείται στα social media όταν κάποιος είναι ασυνεπής στον λόγο του αλλάζοντας απόψεις.

Συνεχίζεται η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε "ναι, είναι δικό του το τραγούδι". Δεν είναι γύφτος», είχε δηλώσει ο Βασίλης Παϊτέρης τον περασμένο Φεβρουάριο στην εκπομπή Happy Day.

Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Βασίλης Παϊτέρης ήρθαν σε σύγκρουση στον αέρα της εκπομπής «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, η κα. Λατινοπούλου ανέφερε αρχικά: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.

Ο Βασίλης Παϊτέρης, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Ωστόσο ο τραγουδιστής δεν έμεινε εκεί προχωρώντας και σε προσωπική επίθεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».