Συλλυπητήρια του Δημάρχου Πατρέων για το θάνατο του Θανάση Τσιμιγκάτου

Σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του Θανάση Τσιμιγκάτου, ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ανέφερε τα εξής:

«Με θλίψη αποχαιρετούμε τον Θανάση Τσιμιγκάτο έναν ακούραστο και ανιδιοτελή εργάτη του Πατραϊκού αθλητισμού και ειδικότερα του ποδοσφαίρου.

Ο Θανάσης Τσιμιγκάτος υπηρέτησε πιστά και με αφοσίωση το Α.Π.Σ Πάτραι, που ήταν η μεγάλη του αγάπη, από καίρια διοικητικά πόστα, αποτελώντας για χρόνια τη διοικητική σταθερά του, αλλά δήλωνε και πάντα παρών όπου τον χρειαζόταν ο Πατραϊκός Αθλητισμός.

Μέλος μεγάλης και σημαντικής οικογένειας, που έδωσε σπουδαίους ποδοσφαιριστές στην πόλη μας και τον εμβληματικό μαραθωνοδρόμο Φάνη Τσιμιγκάτο, συνεργάστηκε με τη Δημοτική Αρχή για την καθιέρωση του μεγάλου Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου στη μνήμη του αδελφού του.

Εκφράζω τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του, στους συγγενείς, στους φίλους του και στο Α.Π.Σ. Πάτραι».

Επίσης ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του Θανάση Τσιμιγκάτου, ανέφερε:

«Αποχαιρετώ με βαθιά θλίψη το Θανάση Τσιμιγκάτο, ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στο Πατραϊκό Ποδόσφαιρο και γενικότερα στον Αθλητισμό.

Με το Θανάση και άλλα μέλη της σπουδαίας αθλητικής οικογένειας κάναμε το 2016 τον 1ο αγώνα δρόμου στη μνήνη του αδελφού του εμβληματικού Μαραθωνδρόμου Φάνη και οραματιστήκαμε μαζί τη μετεξέλιξη του σε έναν από τους σημαντικότερους και μαζικότερους Ημιμαραθώνιους της χώρας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογενεια, τους συγγενείς τους φίλους του και στο Α.Π.Σ. Πάτραι το ποίο υπηρέτησε πιστά και με ανιδιοτέλεια».

Η κηδεία του Θανάση Τσιμιγκάτου τελέστηκε στις 13:00 την Παρασκευή 19-6-2026 από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών, και ακολούθησε η ταφή του στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.