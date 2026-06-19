Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Νέα ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία: Στο στόχαστρο σιδηροδρομικές γέφυρες- ΒΙΝΤΕΟ

Νέα ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία: Στο...

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Telegram, οι γέφυρες στις περιοχές Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά οπλισμού, στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας με πολλές δεκάδες drone κατά την οποία επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ειδήσεις Τώρα

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο άφαντος ενοικιαστής και οι οικογενειακές τριβές στο επίκεντρο των ερευνών

Διπλό φονικό στον Λόγγο: Οι ισχυρισμοί του 65χρονου και τα ερωτήματα των ερευνών

Ερύμανθος: Καταγγελίες για νέες απειλές στην οικογένειά του- Στη φυλακή ξανά 56χρονος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03cc\u03bb\u03b5\u03bc\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u039f\u03c5\u03ba\u03c1\u03b1\u03bd\u03af\u03b1","\u03a1\u03c9\u03c3\u03af\u03b1 "]
835246
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις