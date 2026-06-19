Νέα ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία: Στο στόχαστρο σιδηροδρομικές γέφυρες- ΒΙΝΤΕΟ

Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας
Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Telegram, οι γέφυρες στις περιοχές Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά οπλισμού, στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών.
Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις στις περιοχές του νότου και στην Κριμαία που βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρεμποδίσει την εφοδιαστική αλυσίδα της Μόσχας.
Η επίθεση έρχεται μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή επιχείρηση κατά της Μόσχας με πολλές δεκάδες drone κατά την οποία επλήγη διυλιστήριο στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.
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