Νέα ουκρανικά πλήγματα στην Κριμαία: Στο στόχαστρο σιδηροδρομικές γέφυρες- ΒΙΝΤΕΟ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έπληξε σιδηροδρομικές γέφυρες στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Telegram, οι γέφυρες στις περιοχές Ροζντόλνε και Βλαντισλάβιβκα χρησιμοποιούνταν από τις ρωσικές δυνάμεις για τη μεταφορά οπλισμού, στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών.