Στις 25-6 στις Ελληνικές αίθουσες το Βρετανικής παραγωγής φιλμ "Fuze"

Η ταινία Βρετανικής παραγωγής 2025, "Fuze" που είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, θα βγει την ερχόμενη Πέμπτη 25-6-2026 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood.

Σύμφωνα με το σενάριο του Ben Hopkins, στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία.

Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος.

Σκηνοθεσία: David Mackenzie. Ο 60χρονος Σκωτσέζος δημιουργός, γύρισε το 2016 το αξιόλογο φιλμ "Hell or High Water -Πάση θυσία" με τους Chris Pine, Jeff Bridges και Ben Foster, μία ταινία που προτάθηκε για 4 Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία.

Πρωταγωνιστούν οι: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, ο οποίος είναι και Ελληνικής καταγωγής και οι Gugu Mbatha-Raw, Sam Worthington.

Η ταινία είναι παραγωγής της Sigma Films και της Anton, και έχει ήδη βγει σε αίθουσες του εξωτερικού όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο τον περασμένο Απρίλιο με τις έως τώρα εισπράξεις να είναι στα 5 εκατ. δολάρια.

Πρόκειται για μία αστυνομική περιπέτεια με δυνατό καστ.

Διάρκεια: 96 λεπτά.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ