Αρειος Πάγος: Οι τρεις δικαστές που προτείνει η Διάσκεψη των Προέδρων για την προεδρία

Τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους για την προεδρία του Αρείου Πάγου ανέδειξε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, με τον αντιπρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο να συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη στήριξη κατά τη διαδικασία ακρόασης των υποψηφίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος έλαβε 15 ψήφους, ο επίσης αντιπρόεδρος Σωκράτης Πλαστήρας ακολούθησε με 10 ψήφους, ενώ τρίτος αναδείχθηκε ο αρεοπαγίτης Γεώργιος Σχοινοχωρίτης με 7 ψήφους και στην τέταρτη θέση η αντιπρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου Χρυσούλα Πλατιά.

Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιλογής της νέας ηγεσίας του Αρείου Πάγου, καθώς στις 30 Ιουνίου ολοκληρώνεται η θητεία της προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλα.

Στη Βουλή κλήθηκαν προς ακρόαση εννέα αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου και δεκαεπτά αρεοπαγίτες. Τα μέλη της Διάσκεψης των Προέδρων εξέφρασαν τη γνώμη τους επί των υποψηφιοτήτων, αναδεικνύοντας τους τρεις επικρατέστερους, ωστόσο η τελική απόφαση για τον νέο πρόεδρο ανήκει στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει στις 29 Ιουνίου.

Από τους εννέα αντιπροέδρους παρέστησαν οι Βάρβαρα Πάπαρη, Αικατερίνη Χονδρορίζου, Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και Σωκράτης Πλαστήρας, ενώ απουσίασαν οι Αλεξάνδρα Αποστολάκη, Αθανάσιος Θεοφάνης, Σταυρούλα Κουσουλού, Χρυσούλα Πλατιά και Μιχαήλ Αποστολάκης.

Την επόμενη εβδομάδα θα ακολουθήσει η αντίστοιχη διαδικασία για την επιλογή του νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των κρίσεων για την ανανέωση της ηγεσίας της ανώτατης δικαιοσύνης.