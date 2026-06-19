Αιγιάλεια: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου Γιαννακάκη

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και πνευματική αγαλλίαση τελέσθηκε το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2026, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Βερίνου Αιγιαλείας, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και συμπροσευχομένου του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Αμβροσίου, τη συμμετοχή κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και κληρικών εξ ετέρων εκκλησιαστικών επαρχιών.

Κατά το πέρας της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε Ιερό Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Γέροντος και Κτίτορος της Ιεράς Μονής, Ιερομονάχου Ευσεβίου Γιαννακάκη, επί τη συμπληρώσει τριάντα ενός (31) ετών από την κοίμησή του.

Πλήθος πιστών και προσκυνητών από διάφορα μέρη της Ελλάδος προσήλθαν στην Ιερά Μονή, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του μακαριστού Γέροντος, ο οποίος υπήρξε μία από τις πλέον χαρισματικές εκκλησιαστικές μορφές της περιοχής μας, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα της παρουσίας του στην πνευματική ζωή της Αιγιαλείας και ευρύτερα της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Κατά το κήρυγμά του, ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος συνδέοντας το ευαγγελικό μήνυμα της ημέρας με την προσωπικότητα του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου, επεσήμανε ότι η θερμή αγάπη προς τον Θεό και η ολοκληρωτική αφοσίωση στην Εκκλησία υπήρξαν βασικά χαρακτηριστικά της ζωής και της διακονίας του.

Επιπλέον, ο ο κ. Ιερώνυμος αναφέρθηκε στην αρετή της ταπεινώσεως, η οποία διέκρινε τον μακαριστό Γέροντα σε όλη του τη ζωή. Τόνισε δε ότι η «υψοποιός ταπείνωση», κατά τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, αποτελεί την οδό που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού και αναδεικνύει τον άνθρωπο σε αληθινό μέτοχο της θείας χάριτος.

Ως τρίτο χαρακτηριστικό της προσωπικότητας του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου Γιαννακάκη, ο κ. Ιερώνυμος ανέφερε τη διαρκή χαρά και αισιοδοξία που εξέπεμπε. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε φωτεινό και λαμπερό, καθώς βίωνε ήδη από την παρούσα ζωή τη χαρά της ουρανίου Βασιλείας. Αυτήν ακριβώς τη χαρά και την πνευματική ειρήνη μετέδιδε στους ανθρώπους που προσέτρεχαν κοντά του αναζητώντας παρηγοριά, καθοδήγηση και πνευματική στήριξη.

Παράλληλα, ο Μητροπολίτης Αιγιαλείας και Καλαβρύτων επαίνεσε την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Βερίνου Αιγιαλείας, την Καθηγουμένη, Επιστήμη Μοναχή, και τις συν αυτή Αδελφές, τονίζοντας ότι διαφυλάττουν με συνέπεια την πνευματική παρακαταθήκη του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου, ο οποίος, λίγο πριν από την κοίμησή του, τις προέτρεψε να διατηρούν την ενότητα μεταξύ τους, να παραμένουν ενωμένες με τον λαό του Θεού και να αγωνίζονται για την αληθινή πνευματική πρόοδο όλων.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και του Ιερού Μνημοσύνου, η Αδελφότητα της Ιεράς Μονής προσέφερε μοναστηριακή δοχή προς τους πολυάριθμους προσκυνητές, σε κλίμα πνευματικής χαράς και αδελφικής κοινωνίας.

Ο μακαριστός Ιερομόναχος Ευσέβιος Γιαννακάκης, ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας, στην πνευματική καθοδήγηση των πιστών και στην ενίσχυση του μοναχισμού, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τα πνευματικά του τέκνα. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή στις καρδιές των πιστών, οι οποίοι τον ευλαβούνται ιδιαιτέρως και διατηρούν άσβεστη την ανάμνηση της αγίας βιοτής και της προσφοράς του.

Είθε η μνήμη του μακαριστού Γέροντος Ευσεβίου να παραμένει αιωνία και οι πρεσβείες του προς τον Πανάγαθο Θεό να συνοδεύουν και να ενισχύουν όλους όσοι αγωνίζονται για την πνευματική τους κατά Χριστόν προκοπή.