Διπλό φονικό στον Λόγγο: Οι ισχυρισμοί του 65χρονου και τα ερωτήματα των ερευνών

Νέα δεδομένα προκύπτουν από την έρευνα για την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Αίγιο, με θύματα μία 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της.

Τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής εργαστηριακών εξετάσεων δεν έχουν οδηγήσει σε οριστικά συμπεράσματα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση, εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή και να υποστηρίζει ότι δεν έχει σχέση με τους θανάτους των δύο θυμάτων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της δικογραφίας, δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, γενετικό υλικό των θυμάτων ή άλλα ευρήματα που να συνδέουν άμεσα τον κατηγορούμενο με τον μηχανισμό τέλεσης των εγκλημάτων. Παράλληλα, οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αντικείμενα και πειστήρια της υπόθεσης δεν έχουν μέχρι στιγμής δώσει σαφείς απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι ανθρωποκτονίες.

Τα ευρήματα που εξετάζονται

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών στα ρούχα του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκε αίμα στο εσώρουχό του ούτε στην πετσέτα που βρέθηκε απλωμένη στην πίσω αυλή της οικίας.

Παράλληλα, στο όπλο και στο μαχαίρι που εξετάζονται στο πλαίσιο της υπόθεσης εντοπίστηκε γενετικό υλικό των θυμάτων, χωρίς ωστόσο να βρεθούν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα.

Επίσης, από τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στα χέρια του κατηγορούμενου δεν προέκυψε παρουσία πυρίτιδας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντοπίστηκε δικό του γενετικό υλικό κάτω από τα νύχια των δύο θυμάτων.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές και τους πραγματογνώμονες, χωρίς προς το παρόν να έχουν εξαχθεί οριστικά συμπεράσματα για την αποδεικτική τους βαρύτητα.

Η εκτίμηση του ιατροδικαστή

Ο ιατροδικαστής Παντελής Αλεξάνδρου σχολίασε, στο MEGA τα ευρήματα, αναφέροντας: «Το γεγονός ότι βρέθηκε DNA των θυμάτων, ενώ δεν έχει βρεθεί αποτύπωμα του δράστη δύο τινά μπορεί να ισχύουν, είτε η χρήση γαντιών από τον δράστη είτε ο επιμελής καθαρισμός πιασίματος των όπλων».

Αναφερόμενος στο εσώρουχο του κατηγορούμενου, πρόσθεσε: «Μπορεί να έχουν συμβεί πολλά πράγματα όπως να έχει πεταχτεί ή να έχει πλυθεί το εσώρουχο».

Και συμπλήρωσε: «Άμα το έχω πλύνει με χλωρίνη δεν μένει τίποτα. Ειδικά αν το έχω πλύνει σε υψηλή θερμοκρασία και άμεσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την άφιξη των αστυνομικών στο σπίτι, είχε διαπιστωθεί έντονη οσμή χλωρίνης και οινοπνεύματος. Ωστόσο, αντικείμενα όπως σφουγγαρίστρα και κουβάς, τα οποία φέρεται να υπήρχαν στην κατοικία, δεν εντοπίστηκαν κατά τις έρευνες.

Η θέση της υπεράσπισης

Η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου, Μαρία Ιατροπούλου, υποστήριξε ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα δεν επιβεβαιώνουν εμπλοκή του εντολέα της στην υπόθεση, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αναμένονται και άλλες εξετάσεις, καθώς και η αξιολόγηση πρόσθετων στοιχείων.

«Όταν έχουμε τόσο σοβαρά και ειδεχθή εγκλήματα η πρώτη έρευνα που γίνεται είναι συνήθως και αυτή που αποδεικνύει το τι ακριβώς έγινε και δίνει τα στοιχεία και τα πειστήρια για να πατήσουν πάνω οι ανακριτικές αρχές και στη συνέχεια τα δικαστήρια για να δικάσουν ή να αθωώσουν κάποιον. Στην περίπτωσή μας, λοιπόν, έχουν λάβει δείγματα από τα τρία άτομα που φέρονται εμπλεκόμενα, τα δύο θύματα και τον εντολέα μου. Λάβαμε τα αποτελέσματα καταρχήν. Και λέω καταρχήν γιατί ακολουθούν κι άλλες εξετάσεις σε διάφορα άλλα πειστήρια.

Ο τεχνικός σύμβουλος που διορίστηκε από τον κατηγορούμενο ακόμα δεν έχει δει τα στοιχεία. Θα τα δει στη συνέχεια, δεν τα έχει λάβει. Σήμερα ο άνθρωπος ενημερώθηκε και ακόμα λαμβάνει υλικό. Λοιπόν, όσον αφορά τα πειστήρια. Από την αρχή πρέπει να το λάβουμε υπόψιν ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά και στάση από την πρώτη στιγμή που κλήθηκε να απαντήσει τι έχει γίνει μέσα στο σπίτι.

Από την πρώτη στιγμή λέει “Δεν έχω κάνει κάτι, δεν είμαι εγώ εμπλεκόμενος” και συνεργάζεται με τις αρχές από την αρχή. Του πήραν δείγματα, λοιπόν, νυχιών, πήραν ρούχα και κοίταξαν και το εσώρουχο με μια πετσέτα που ήταν έξω στο σκοινί. Τι έδειξαν αυτά τα αποτελέσματα; Όσον αφορά το εσώρουχο, η δικαιολογία που έχει προβάλει από την αρχή ο Ιταλός…Δεν είναι αίμα».

Και συμπλήρωσε: «Όσον αφορά το γενετικό υλικό στα νύχια των εμπλεκομένων, όσον αφορά τον κατηγορούμενο δεν έχει βρεθεί άλλο γενετικό υλικό πλην του δικού του. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ακουμπήσει κανέναν από τους δύο, δεν έχει έρθει σε καμία συμπλοκή, σε καμία αντιδικία, δεν έχει συμμετάσχει σε κανένα…ο Ιταλός λέει ότι δεν έχει ακουμπήσει το όπλο ποτέ. Ή σχεδόν ποτέ, δηλαδή την τελευταία φορά που είχε κάποια γνώση πριν τρία – τέσσερα χρόνια».

Οι έρευνες συνεχίζονται

Την ίδια ώρα, πρόσωπα από το περιβάλλον των θυμάτων εκφράζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία αφήνουν ανοιχτά περισσότερα από ένα ενδεχόμενα.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ ερευνώνται όλες οι πιθανές διαδρομές πρόσβασης και διαφυγής από την κατοικία όπου εντοπίστηκαν τα δύο θύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται και ευρήματα που σχετίζονται με βοηθητικές εισόδους και γειτονικούς χώρους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί οριστικά συμπεράσματα.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης και να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής των προσώπων που εξετάζονται.