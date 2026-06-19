«Μαριούλη μου, παιδί μου»- Ο σπαραγμός της μητέρας του 11χρονου

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών στον βασικό κατηγορούμενο για την υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού του 11χρονου Μάριου Σουλούκου, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2017 στο Μενίδι, όταν τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής στο προαύλιο του σχολείου του.

Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον κατηγορούμενο για την υπόθεση, ενώ αθώωσε τον συγκατηγορούμενό του, υιοθετώντας την αντίστοιχη εισαγγελική πρόταση.

Κατά την ανακοίνωση της απόφασης, επικράτησε έντονη συγκινησιακή φόρτιση στην αίθουσα. Η μητέρα του 11χρονου ξέσπασε σε λυγμούς, λέγοντας: «Μαριούλη μου, παιδί μου», ενώ σε κλάματα ξέσπασε και ο καταδικασθείς.

«Είμαστε αθώοι», φώναζε ο ίδιος, «δεν το έκανα εγώ, φάγαμε ισόβια με τίποτα… Ισόβια γιατί; Έκανα κάτι;» επαναλάμβανε ο κατηγορούμενος που κρίθηκε ένοχος από το δικαστήριο, ενώ και η γυναίκα του φώναζε ότι ο άνδρας της είναι αθώος. «Είναι αθώος ο άνδρας μου, σας παρακαλώ», είπε προς τους δικαστές.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου χαρακτήρισε την υπόθεση «πολύ δύσκολη», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών στον καταδικασθέντα.

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας είχε προτείνει την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πράξη είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθειρξης».

Μετά την τοποθέτησή του ακούστηκαν χειροκροτήματα από το ακροατήριο, με τον ίδιο να παρεμβαίνει άμεσα, λέγοντας: «Είπα ήδη ότι δεν συνιστά λόγο χαράς αυτό».

Ο εισαγγελέας είχε επισημάνει ακόμη ότι η υπόθεση δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς, τονίζοντας: «Το γεγονός ότι ένα παιδί που σκοτώθηκε άδικα και γι’αυτό ένας άνθρωπος πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του, δεν είναι χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς, είναι απόδειξη αποτυχίας όλης της κοινωνίας, οπότε θέλει περίσκεψη».

Αναφερόμενος στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 11χρονος, κάλεσε τους δικαστές να αναλογιστούν τα γεγονότα εκείνης της ημέρας στο σχολείο του Μενιδίου. «Θα πρέπει να βάλετε τον εαυτό σας στη θέση του τι συνέβαινε σε εκείνο το σχολείο, είναι ένα θεατρικό, είναι γονείς, είναι παιδιά, είναι όλοι χαρούμενοι και ξαφνικά ένα παιδί πέφτει και τρέχει αίμα και κανείς δε μπορεί να το σταματήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σημειώθηκε ένταση έξω από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς του καταδικασθέντος επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία, προκαλώντας φθορές σε εξοπλισμό, ενώ χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων για την εκτόνωση της κατάστασης.

Η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε περίπου εννέα χρόνια μετά το περιστατικό που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο και είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο διάλογο για την οπλοχρησία και την ασφάλεια των πολιτών.