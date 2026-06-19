Συμπλήρωσε 50 χρόνια η εμβληματική ταινία “Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου”

Λέγεται πως λίγο πριν την πρεμιέρα της θρυλικής πλέον ταινίας «Όλοι οι Άνθρωποι του προέδρου-All the President’s Men», το στούντιο της Warner και όλοι όσοι είχαν εμπλακεί στη δημιουργία του ιστορικού πλέον φιλμ με κορυφαίο τον αξέχαστο Ρόμπερτ Ρέντφορντ που πρωταγωνίστησε και ήταν & παραγωγός, κρατούσαν με αγωνία την ανάσα τους για το πώς θα πήγαινε η ταινία εμπορικά.

Είχε ήδη ξεπεράσει το αρχικό της μπάτζετ ενώ δεν είχαν λείψει τα προβλήματα στο σενάριο το οποίο είχε βασιστεί στο ομώνυμο βιβλίο των δημοσιογράφων-ερευνητών Καρλ Μπέρνσταϊν και Μπομπ Γούντγουορντ στο οποίο κατέγραψαν όλη την προσπάθεια τους να αποκαλύψουν τα γεγονότα του περίφημου πολιτικού σκανδάλου Γουότεργκεϊτ-Watergate, που ως γνωστόν οδήγησε τον τότε Αμερικανό Πρόεδρο Ρίτσαρντ Νίξον τον Αύγουστο του 1974 σε παραίτηση.

Τελικά η ταινία που έμελλε να φέρει στο προσκήνιο τη μάχιμη, αξιόπιστη δημοσιογραφία και προσέλκυσε έκτοτε πολλούς στο να ασχοληθούν με το δημοσιογραφικό λειτούργημα, αποτέλεσε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Οι εισπράξεις ξεπέρασαν τα 71 εκατ. δολάρια ενώ το φιλμ προτάθηκε για 8 βραβεία Όσκαρ ανάμεσα τους για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία.

Ο Robert Redford που λίγα χρόνια νωρίτερα, το '72 είχε παίξει στην πολιτική σάτιρα «Ο Υποψήφιος-The Candidate» σε σκηνοθεσία Μάικλ Ρίτσι, παθιάστηκε με το θέμα της διάρρηξης στα γραφεία της επιτροπής του Δημοκρατικού κόμματος στο κτιριακό συγκρότημα Watergate στην Ουάσινγκτον που συνέβη στις 17 Ιουνίου 1972 και τις αποκαλύψεις που έρχονταν κατόπιν στην επιφάνεια. Το 1974 ο Ρέντφορντ αγόρασε τα δικαιώματα του βιβλίου των Woodward και Bernstein για 450,000 δολάρια, και ενώ μάλιστα το βιβλίο ακόμα γραφόταν με στόχο να το μεταφέρει στον κινηματογράφο με budget 5 εκατ. δολάρια, με τον ίδιο μέσω της εταιρείας του, Wildwood Enterprises, παραγωγό και μαζί συμπαραγωγό τον Walter Coblenz (1928-2022) με τον οποίο ο Ρέντφορντ είχε συνεργαστεί και στον «Υποψήφιο».

Στο κτίριο Γουοτεργκέιτ ενεργοποιείται ο συναγερμός, και τέσσερις ληστές συλλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω. Εκείνη η νύχτα επιφύλασσε συγκλονιστικές αποκαλύψεις.

Δύο ρεπόρτερ της εφημερίδας Washington Post, ο Καρλ Μπέρνσταϊν (Ντάστιν Χόφμαν) και ο Μπομπ Γούντγουορντ (Ρόμπερτ Ρέντφορντ), αρχίζουν τις έρευνες πάνω στην υπόθεση και πολύ γρήγορα ανακαλύπτουν ότι πίσω από την υπόθεση κρύβονταν η επιτροπή υπεύθυνη για την προεκλογική εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου Ρίτσαρντ Νίξον.

Καθώς η έρευνα προχωρά και ολοένα και περισσότερα σκάνδαλα αποκαλύπτονται, οι δυο επίμονοι ρεπόρτερ συνεχίζουν, βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή.

Το βιβλίο «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου - All the President’s Men» κυκλοφόρησε το 1974, και βραβεύτηκε με Πούλιτζερ.

Το τελικό σενάριο ήταν του σπουδαίου William Goldman και βραβεύτηκε με Όσκαρ στην κατηγορία του καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Η ταινία κατ’ επιμονή του Ρέντφορντ έχει ένα σχεδόν ντοκιμαντερίστικο στυλ που σχολιάστηκε από ορισμένους, ωστόσο ταιριάζει στο θέμα και το σκοτεινό ύφος που προσέδωσε ο σκηνοθέτης Άλαν Τζέι Πάκουλα, του οποίου την ταινία «Η Εξαφάνιση-Klute» με την Τζέιν Φόντα (1971) είχε δει και εντυπωσιαστεί ο Ρέντφορντ.

Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Washington Post, Ben Bradlee για την οποία εργάζονταν οι Μπέρνσταϊν και Γούντγουορντ πίστευε ακράδαντα ότι η ταινία θα επηρέαζε θετικά τους πολίτες, οι οποίοι είχαν αρνητική άποψη για το ρόλο του Τύπου στην κοινωνία. Τον Ben Bradlee υποδύθηκε στην ταινία ο σπουδαίος ηθοποιός Τζέισον Ρόμπαρντς που έφυγε από τη ζωή το 2000, ο οποίος τιμήθηκε με το Όσκαρ καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου τότε το 1977.

Οι Ρέντφορντ και Χόφμαν πήγαιναν επί μήνες καθημερινά στα γραφεία της εφημερίδας προκειμένου να κάνουν έρευνα για τους ρόλους τους.

Πάντως τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε χώρο που διαμορφώθηκε στα στούντιο της Γουόρνερ και αναπαριστούσε με θαυμαστή ακρίβεια τα γραφεία της εφημερίδας The Washington Post.

Αν και το βιβλίο περιγράφει όλα τα γεγονότα από την αρχή του σκανδάλου Γουότεργκειτ έως και την παραίτηση του Νίξον, στην ταινία ουσιαστικά παρακολουθούμε μόνο τους πρώτους 7 μήνες. Ο χτύπος στην γραφομηχανή όπου οι δύο δημοσιογράφοι με μεθοδικότητα, επιμονή, ακρίβεια και υπευθυνότητα έγραφαν το ρεπορτάζ τους παραλληλίστηκε από τους κριτικούς με τον ήχο της σφαίρας ενός όπλου!

Η ταινία «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου - All the President’s Men» που απ’ όσο αντιληφθήκαμε βγήκε πριν 1 μήνα σε διανομή της Athenee, σε επετειακή επανέκδοση στην Αθήνα (και μακάρι να προβληθεί το επόμενο διάστημα και στην Πάτρα) ήταν υποψήφια όπως προείπαμε, για 8 βραβεία Όσκαρ και κονταροχτυπήθηκε με τον «Ταξιτζή» του Μάρτιν Σκορτσέζε, το επίσης πολύ καλό φιλμ «Δίκτυο» του Σίντνεϋ Λιούμετ και το Ρόκι» του Τζον Άβιλντσεν με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, το οποίο και πήρε μάλλον ανέλπιστα στο τέλος το Όσκαρ καλύτερης ταινίας του 1976.

Τελικά, το «Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου», απέσπασε 4 βραβεία στην απονομή των Όσκαρ του 1977:

του καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου – Τζέισον Ρόμπαρντς,

Διασκευής Σεναρίου – Γουίλιαμ Γκόλντμαν,

Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης – Τζορτζ Τζένκινς και Τζορτζ Γκέινς και

Ήχου – Άρθουρ Πιαντάντοζι, Τζέιμς Ι. Γουέμπ, Λες Φρέσχολτς και Ντικ Αλεξάντερ.

Η συγκεκριμένη ταινία θεωρείται αναμφίβολα κορυφαία στην πλούσια και μακρά σε διάρκεια φιλμογραφία του αγαπημένου Αμερικανού ηθοποιού, σκηνοθέτη και παραγωγού Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από κοντά μας στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 στα 89 του χρόνια.

*To "All the Prseident's Men" είχε παιχθεί όταν πρωτοβγήκε, και στην Πάτρα ενώ θυμόμαστε και μία "συμβολική" επαναπροβολή του στο προαύλιο της ΕΡΑ Πάτρας στο Δασύλλιο τον Ιούνιο του 2013 όταν είχαν συμβεί τα γεγονότα με το "μαύρο" στη δημόσια τηλεόραση, την ΕΡΤ!

*Μπορείτε να διαβάσετε και το άρθρο για τα 50 χρόνια του πολιτικού θρίλερ "Όλοι οι Άνθρωποι του Προέδρου" στο in.gr.

Κείμενο: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ