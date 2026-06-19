Μυστήριο με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο άφαντος ενοικιαστής και οι οικογενειακές τριβές στο επίκεντρο των ερευνών

O άνδρας έχει καταθέσει επανειλημμένα στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς φέρεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είδε και συνομίλησε με την 45χρονη πριν χαθούν τα ίχνη της
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου στην περιοχή της Αγιάς. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και τον ενοικιαστή ακινήτου της γυναίκας, ο οποίος επίσης αγνοείται τις τελευταίες ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το ΜEGA ο άνδρας έχει καταθέσει επανειλημμένα στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς φέρεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είδε και συνομίλησε με την 45χρονη πριν χαθούν τα ίχνη της. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή επίσημη κατηγορία σε βάρος του, ωστόσο η εξαφάνισή του αποτελεί στοιχείο που αξιολογείται από τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την τελευταία κατάθεσή του στην Αστυνομία, ο άνδρας αποχώρησε με το όχημά του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Αγιάς Χανίων, όπου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σταθμευμένο σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την κατοικία του. Έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της εξαφάνισής του.
Τι υποστήριξε ο ενοικιαστής
Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι συναντήθηκε με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη προκειμένου να της καταβάλει το ενοίκιο, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η 45χρονη ήταν ήρεμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους και στη συνέχεια αποχώρησε.
Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι δεν υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και ότι διατηρούσαν καλές σχέσεις. Υποστήριξε ακόμη πως η γυναίκα επισκεπτόταν κατά καιρούς το σπίτι του για σύντομες συζητήσεις και κοινωνικές επαφές.
Σε άλλη κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου, μία ημέρα πριν από εκείνη που οι Αρχές εκτιμούν ως πιθανότερη ημερομηνία εξαφάνισης της 45χρονης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα από τα σημεία που εξακολουθούν να ερευνώνται.
Οι αναφορές στις σχέσεις με τον αδελφό της
Ο ενοικιαστής είχε επίσης αναφερθεί στις σχέσεις της αγνοούμενης με τον αδελφό της, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν εντάσεις μεταξύ τους για οικογενειακά και οικονομικά ζητήματα.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εξεταστεί σχετικές μαρτυρίες και οπτικοακουστικό υλικό που φέρεται να αποτυπώνει συζητήσεις γύρω από τις οικογενειακές σχέσεις της 45χρονης. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το MEGA οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν τον αδελφό της με την εξαφάνιση, ενώ έχει διαπιστωθεί ότι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο.
Παρά ταύτα, ερευνώνται όλες οι πτυχές της υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών σχέσεων και των επαφών που είχε η αγνοούμενη τις τελευταίες ημέρες πριν εξαφανιστεί.
Το χρονικό της εξαφάνισης
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, η Σταυρούλα Λεβεντάκη βρέθηκε στις 30 Μαΐου στο πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων. Στη συνέχεια φέρεται να εξόφλησε εργάτη που εκτελούσε εργασίες σε αγροτική έκταση ιδιοκτησίας της και ακολούθως επισκέφθηκε το σπίτι του ενοικιαστή της.
Μάρτυρες έχουν αναφέρει ότι αποχώρησε κρατώντας προσωπικά αντικείμενα και κατευθύνθηκε προς στάση αστικού λεωφορείου, με προορισμό την πόλη των Χανίων, όπου διέμενε και εργαζόταν.
Οι έρευνες επικεντρώνονται στο κατά πόσο επιβιβάστηκε τελικά σε λεωφορείο ή αν χάθηκαν τα ίχνη της πριν φτάσει στη στάση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο γεγονός ότι το κινητό τηλέφωνό της σταμάτησε να εκπέμπει σήμα στην ευρύτερη περιοχή της Αγιάς λίγο μετά τις 17:00 της ίδιας ημέρας.
Από εκείνο το χρονικό σημείο και μετά δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία ή επιβεβαιωμένη εμφάνισή της, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τις τελευταίες κινήσεις της και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μετά την αποχώρησή της από την περιοχή.
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