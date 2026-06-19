Μυστήριο με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη: Ο άφαντος ενοικιαστής και οι οικογενειακές τριβές στο επίκεντρο των ερευνών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τα Χανιά, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στα τέλη Μαΐου στην περιοχή της Αγιάς. Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν και τον ενοικιαστή ακινήτου της γυναίκας, ο οποίος επίσης αγνοείται τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μετέδωσε το ΜEGA ο άνδρας έχει καταθέσει επανειλημμένα στο πλαίσιο της προανάκρισης, καθώς φέρεται να είναι το τελευταίο πρόσωπο που είδε και συνομίλησε με την 45χρονη πριν χαθούν τα ίχνη της. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί οποιαδήποτε ποινική δίωξη ή επίσημη κατηγορία σε βάρος του, ωστόσο η εξαφάνισή του αποτελεί στοιχείο που αξιολογείται από τις διωκτικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά την τελευταία κατάθεσή του στην Αστυνομία, ο άνδρας αποχώρησε με το όχημά του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή της Αγιάς Χανίων, όπου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε σταθμευμένο σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από την κατοικία του. Έκτοτε δεν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της εξαφάνισής του.

Τι υποστήριξε ο ενοικιαστής

Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι συναντήθηκε με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη προκειμένου να της καταβάλει το ενοίκιο, υποστηρίζοντας ότι η συνάντησή τους διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η 45χρονη ήταν ήρεμη κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους και στη συνέχεια αποχώρησε.

Παράλληλα, είχε αναφέρει ότι δεν υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ τους και ότι διατηρούσαν καλές σχέσεις. Υποστήριξε ακόμη πως η γυναίκα επισκεπτόταν κατά καιρούς το σπίτι του για σύντομες συζητήσεις και κοινωνικές επαφές.

Σε άλλη κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι η συνάντησή τους πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου, μία ημέρα πριν από εκείνη που οι Αρχές εκτιμούν ως πιθανότερη ημερομηνία εξαφάνισης της 45χρονης. Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ένα από τα σημεία που εξακολουθούν να ερευνώνται.