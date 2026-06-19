Υπόθεση Lyhanna: Το DNA επιβεβαιώνει τον βιασμό και τον βασανισμό της 11χρονης πριν δολοφονηθεί

Ανατριχιαστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της 11χρονης Λιανά, η οποία βρέθηκε νεκρή στις 4 Ιουνίου σε εγκαταλελειμμένο αγροτικό σιλό στην κοινότητα Πουϊκασκιέ του Γκερ στην Γαλλία, καθώς σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στις έρευνες, οι ιατροδικαστικές αναλύσεις επιβεβαιώνουν ότι το άτυχο κοριτσάκι υπέστη βιασμό, καθώς εντοπίστηκε το DNA του κύριου υπόπτου, Ζερόμ Μπαρέλα στο σώμα της.

Τα νέα αυτά στοιχεία, τα οποία μετέδωσε πρώτο το δίκτυο BFMTV, αναμένεται να διευρύνουν άμεσα το κατηγορητήριο σε βάρος του 41χρονου ενώ η ίδια πηγή αποκαλύπτει ότι η ανήλικη μαθήτρια είχε φιμωθεί με κολλητική ταινία και έφερε μώλωπες, ιδίως στον αριστερό κρόταφο. Παρόλα αυτά, τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Οι ανακριτές επισημαίνουν ότι η οριστική ιατροδικαστική έκθεση ενδέχεται να καθυστερήσει αρκετές εβδομάδες, λόγω της χρονοβόρας φύσης των εξειδικευμένων εργαστηριακών αναλύσεων.

Ο Ζερόμ Μπαρέλα, είχε τεθεί υπό έρευνα για «απαγωγή» και «παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών» τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιανά. Κατά την προσαγωγή του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 41χρονος επέλεξε τον δρόμο της σιωπής, αρνούμενος να απαντήσει στις ερωτήσεις, και πλέον κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης στις φυλακές του Μον-ντε-Μαρσάν.

Τα νέα ευρήματα μετά και την επίσημη επιβεβαίωση της σεξουαλικής κακοποίησης, ανοίγουν τον δρόμο στην εισαγγελία του Αζέν για την αναθεώρηση και αυστηροποίηση των κατηγοριών.