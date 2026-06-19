Ερύμανθος: Καταγγελίες για νέες απειλές στην οικογένειά του- Στη φυλακή ξανά 56χρονος

Στη φυλακή επέστρεψε ένας 56χρονος από την περιοχή του Δήμου Ερυμάνθου, λίγες μόλις ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, καθώς φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος είχε προφυλακιστεί πριν από περίπου δυόμισι χρόνια, καθώς φερόταν να αντιμετωπίζει κατηγορίες για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας κακουργηματικού χαρακτήρα, καθώς και για άλλα αδικήματα που φέρεται να είχαν τελεστεί κατ’ εξακολούθηση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αποφυλακίστηκε στις 12 Ιουνίου με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα καταγγέλθηκε ότι φέρεται να απείλησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους, εκτοξεύοντας απειλές κατά της ζωής τους.

Μετά τις σχετικές καταγγελίες, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ερυμάνθου προχώρησαν στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία, καθώς φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του, ενώ ερευνώνται και οι καταγγελλόμενες πράξεις που αποδίδονται σε βάρος του.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού και, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η επιστροφή του σε σωφρονιστικό κατάστημα μέχρι την περαιτέρω δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, κατά το χρονικό διάστημα που παρέμεινε εκτός φυλακής, φέρεται να εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί όχημα υπό την επήρεια αλκοόλ, περιστατικό που επίσης καταγράφηκε από τις αρμόδιες Αρχές και εξετάζεται στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών.