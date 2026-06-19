Φωτιά στο Αντίρριο κοντά στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου

Καίει χαμηλή βλάστηση
Συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή του Αντιρρίου, κοντά στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.
Η φωτιά, που κατακαίει χαμηλή βλάστηση, ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής και αμέσως κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Το γεγονός που ανέβασε το επίπεδο συναγερμού είναι η άμεση γειτνίαση της εστίας με την εθνική οδό και το γεφυροτόλι, υποδομές ζωτικής σημασίας για την κυκλοφορία στο δυτικό άξονα της χώρας.
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